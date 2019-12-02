جناح السعودية.. لمحة عن مستقبل المملكة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح المملكة العربية السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص على مساحة 13 ألف متر مربع، أي ما يعادل ملعبي كرة قدم.

ويقدم الجناح تحت موضوع «طموح بلا حدود»، لمحة عن مستقبل المملكة المشرق.

ويمكن لزائري الجناح اكتشاف تاريخ المملكة الثري، والتحولات العظيمة التي تشهدها، فضلاً عن التمتع بحفاوة السعودية، والتعرف إلى ثقافتها الضاربة في القدم.

وسيستمتع زوار الجناح، الذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، برحلة غامرة تعرض التحولات التي تشهدها المملكة.

ومن خلال تسليط الضوء على تراث المملكة الثري وعجائبها الطبيعية، وإبراز طاقة شعبها وروحه الإبداعية والابتكارية، سيُظهر هذا الجناح كيف تعمل المملكة العربية السعودية على تشكيل مستقبلها ومستقبل العالم.