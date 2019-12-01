جناح لاتفيا.. رحلة عبر الخيال والفكر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تم تصميم جناح لاتفيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليكون عبارة عن مساحة مفتوحة تضفي مناخاً متميزاً بداخلها.

وستكون هذه المساحة، التي يمكن للجميع الوصول إليها، متواصلة لا عوائق فيها للخيال والفكر وصنع مستقبل أكثر رحابة عبر رحلة مميزة. ويمكن لزائري الجناح اكتشاف أدوات وأفكار جديدة لتحسين المناخ في الأماكن المغلقة. ويوفر جناح لاتفيا في «إكسبو 2020 دبي»، إنترنت يعمل بسرعة تحاكي الأنماط الصناعية، فضلاً عن إتاحته صوت «ستيريو» مجسم ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن أكثر من نصف أراضي لاتفيا مغطاة بالغابات، فيما يعتبر شلال «فنتا رابيد» في لاتفيا أعرض شلال بالقارة الأوروبية.

وتعدّ «هوكي الجليد» الرياضة الوطنية المفضلة في لاتفيا.

الجناح عبارة عن مساحة مفتوحة.