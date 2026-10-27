عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية لاتفيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بايبا براجي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.