ديسمبر دبي.. مغامرات الشتاء على وقع المهرجانات والألعاب النارية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

بدءاً من العروض الموسيقية والفعاليات الرياضية، إلى مشاهد مبهرة للألعاب النارية وأنشطة لعشاق الموضة والموسيقى والسيارات الكلاسيكية، تحتضن دبي - خلال ديسمبر - العشرات من الأحداث المشوقة لسكان الإمارة وزوارها، في وجهات التنزه الخارجي والهواء الطلق.

ففي ديسمبر، تعود إحدى أبرز الفعاليات الرياضية إلى استاد «ذا سيفنز»، إذ يشارك في بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات الرجبي، أفضل فرق الرجبي من حول العالم، والتي ستتنافس لمدة ثلاثة أيام ضمن مباريات حماسية. ويتخلل الفعالية، أيضاً، العديد من النشاطات الترفيهية والعروض الحية، والحفلات الموسيقية، والنشاطات الترفيهية، وغيرها.

أما فعالية «دبي أكتيف»، فتنطلق في مركز دبي التجاري، وتضم أفضل المدربين والمراكز من جميع أنحاء المدينة، إلى جانب حصص للياقة البدنية غير المحدودة والمجانية، من اليوغا وركوب الدراجات الهوائية إلى تمارين القوة، بالإضافة إلى نصائح يقدمها خبراء التغذية.

«سيرك دبي كويزين»

ومع استضافته، مجدداً، فعالية «سيرك دبي كويزين» في الخامس من ديسمبر، يتحول فندق «أتلانتس» النخلة إلى واحة مذاقات شتوية مميزة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في أجنحة ومحطات الطعام المختلفة وبالإبداعات اللذيذة لمجموعة من أبرز المطاعم. وسيستمتع الحضور بأداء فنانين موهوبين أغنيات ومعزوفات مشوقة.

ويمكن الاستفادة من الطقس الشتوي اللطيف والتجهيزات الخاصة وسط الصحراء، للاستمتاع بمشاهدة الكثبان الرملية في تحدي «المها الخيري للجري» بالسابع من ديسمبر، للركض والمشي في أكثر المسارات جمالاً في محيطٍ صحراوي خلاب، بمجرد إتمامكم المسار بطول 10 كيلومترات، حيث تندرج هذه الفعالية ضمن حملة «درب التوعية»، ويعود ريعها بالكامل إلى مؤسسة الجليلة.

«جي إل إل ترايثلون»

وتُعد سلسلة «جي إل إل ترايثلون» من أبرز الفعاليات الرياضية لكل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث تتضمن سباق الـ«سوبر سبرينت» السباحة لمسافة 375 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، فضلاً عن الجري لمسافة 2.5 كيلومتر. أما الراغبون في تحدٍّ أصعب، فيمكنهم المشاركة في سباق «سبرينت»، الذي يضم سباحة لمسافة 750 متراً، والجري لخمسة كيلومترات في منتجع جبل علي للغولف.

ويستعد «دبي فستيفال سيتي»، خلال ديسمبر، لاستقبال النسخة السادسة من مهرجان الخليج للسيارات، للاستمتاع بجو دبي الشتوي واستكشاف آلاف السيارات المعروضة، أما معرض «كونكور ديليغانس الإمارات»، فيعرض واحدة من أروع المجموعات لسيارات كلاسيكية، وأخرى حديثة، وغيرها، مصممة حسب الطلب في منتجع «بولغري».

سباق الزوارق

ويمكن الاستمتاع بتجربة مذهلة مع سباق الزوارق السريعة في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة العالم «يو آي إم إكس كات»، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، لمشاهدة مجموعات مذهلة من الزوارق السريعة من مختلف أنحاء العالم، عبر الممرات المائية في المدينة، أما المرحلة الثانية من سباق قوارب التجديف التراثية، التي يُنظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 21 ديسمبر، فتتيح فرصة الاستمتاع بالرياضات الحماسية.

ويعود المهرجان الثقافي الأكبر بنسخته الثامنة في ديسمبر، مع مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، لذلك استعدوا ليومين وثلاث ليالٍ في «سول دي إكس بي»، الذي يحتفي بكل شيء من الأزياء إلى الموسيقى والفن والرياضة، في حي دبي للتصميم.

«ذا بيوتيفول ساوث»

أما عشاق فرقة «ذا بيوتيفول ساوث» البريطانية الشهيرة، فهم على موعد مع عرض يُحييه نجوم الفرقة السابقون، وذلك لليلة واحدة في «دبي أوبرا»، في حين يتيح مهرجان «لوفيا»، أجواء الاحتفال بأفضل عروض الموسيقى والطعام والفنون والأزياء، حيث الحياة في المدينة بأبهى صورها، وتشمل الفعاليات أعمالاً لأكثر من 40 فناناً عالمياً، وتسعة عروض للأزياء، فضلاً عن عروض موسيقية حية، ومنصات طعام تقدم أشهى الأطباق من العالم.

«كوين إليزابيث 2»

ويتميز موسم الأعياد في «كوين إليزابيث 2» بالأجواء الخيالية والمرح، لجميع أفراد العائلة، مع فرصة الانضمام إلى «بيتر بان»، و«ويندي»، و«تينكربيل» والأصدقاء في مغامرة غريبة إلى «نيفيرلاند»، إذ إن الكثير من المغامرات بانتظاركم في هذا العرض المقتبس من القصة الكلاسيكية.

ويعود مهرجان رحالة الإمارات إلى دبي هذا العام من 18 إلى 21 ديسمبر، وستُقام النسخة الثامنة منه في حديقة مشرف. ويُعد هذا المهرجان الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويجمع تحت مظلته المسافرين والمستكشفين، وهو بمثابة فرصة مثالية للزوار، للاستماع إلى قصص وحكايا المغامرات. وتشع دبي كل ليلة رأس سنة بالحياة والجمال، ولن يكون هذا العام استثناء، حيث تقدم لكم هذه المدينة المذهلة العشرات من الاحتفالات والعروض المنتشرة في كل مكان، إذا كنتم تحبذون مشاهدة الألعاب النارية الخلابة التي ستضيء السماء بألوانها، أو الاستمتاع بحفلات حية مع أشهر الفنانين العالميين أو حتى التخييم تحت النجوم في الصحراء.