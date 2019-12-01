«آيريس باي».. «نصف قمر» من 40 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يمثل برج «آيريس باي» أو «نصف القمر»، الذي طورته شركة «آيريس» العقارية، واحداً من أهم المشروعات التي تتمتع بلمسة جمالية استثنائية في تصميمه المعماري.

ويضم البرج الذي يتألف من 40 طابقاً، مجموعة من الوحدات التجارية للتملك الحر، ويُعدّ من المشروعات الصديقة للبيئة.

و«آيريس باي» عبارة عن برج تجاري على شكل نصف قمر صممته شركة «أتكنز» العالمية بكلفة بلغت نحو 500 مليون درهم، حيث ركزت الشركة على اللمسة المعمارية الفريدة لتمييز البرج عن غيره من الأبراج في منطقة الخليج التجاري. ويتمتع البرج بإطلالات مباشرة على شارع الشيخ زايد، فضلاً عن شرفات تطل على خور دبي من جميع طوابقه.

ويوفر «آيريس باي» مجموعة متكاملة من مرافق الأعمال، إضافة إلى ناد اجتماعي وحوض للسباحة ومطعم.