«دبي للذهب والسلع»: تداول 21.85 مليون عقد حتى نهاية نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل إجمالي حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع إلى أكثر من 21.85 مليون عقد منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر، بقيمة جاوزت الـ400 مليار دولار (نحو 1.46 تريليون درهم).

وأفادت البورصة في بيان، أمس، بتسجيل شهر نوفمبر 2019 وحده تداول 1.54 مليون عقد.

وأوضحت أن مجموعة منتجات الروبية الهندية كانت الأفضل أداءً خلال نوفمبر، حيث سجلت أحجام تداولاتها نمواً بنسبة 17% منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة مع عام 2018، إضافة إلى ارتفاع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة 10%.

وأضافت أن تداولات الشهر الماضي كانت مدعومة أيضاً بالمنتج الرائد لدى بورصة دبي للذهب والسلع «العقد الآجل للذهب»، الذي سجل نمواً إجمالياً في أحجام تداولاته بنسبة 94% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 452% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «البورصة تواصل المضي بخطى ثابتة نحو تحطيم الرقم القياسي الذي سجلناه العام الماضي، من حيث حجم التداول السنوي بواقع 22.3 مليون عقد، وتحقيق نمو قوي مع نهاية العام».

وأضاف أن «هذا يؤكد قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار، للمشاركين في السوق، ومواصلة تقديم أدوات مالية متنوعة تتّسم بالتميز والابتكار».

وتابع ميل: «تتجه أنظارنا الآن نحو عام 2020، حيث سنواصل العمل على تعزيز الإنجازات التي حققناها العام الجاري، مع توسيع حضورنا والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى أسواق مختلفة، إلى جانب تنمية محفظة منتجاتنا لتلبية احتياجات التحوط والاستثمار للمشاركين في جميع أنحاء العالم».

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع، فازت في وقت سابق من الشهر الماضي بجائزتين مرموقتين، هما جائزة «أفضل بورصة عالمية للعام»، ضمن جوائز البرج للمديرين التنفيذيين، وجائزة «أفضل بورصة للعام» ضمن جوائز «إف أو دبليو جلوبال إنفستور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2019، وذلك بفضل النمو الكبير الذي حققته خلال العام، حيث حطّمت العديد من الأرقام القياسية، من حيث أحجام التداولات وقيمتها الاسمية ومعدلات الاهتمام المفتوح.

قيمة التداولات وصلت إلى 1.46 تريليون درهم.