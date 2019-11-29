ارتفاعات في أسعار البنزين تصل إلى 4 فلوس خلال ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة: «سوبر 98» و«خصوصي 95» و«إيه بلس 91»، ارتفاعات بقيمة تراوح بين ثلاثة وأربعة فلوس للتر الواحد، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أعلنته لجنة متابعة أسعار الوقود، أمس.

وينتظر أن يصبح سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98»، اعتباراً من الأحد المقبل، 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم خلال الشهر الجاري بزيادة قدرها أربعة فلوس، فيما يرتفع سعر لتر «البنزين» من نوع «خصوصي 95» ثلاثة فلوس ليصبح 2.12 درهم في ديسمبر، مقابل 2.09 درهم خلال نوفمبر الجاري، فيما يصل سعر لتر «بنزين إيه بلس» إلى 2.05 درهم مقارنة مع 2.02 حالياً.

وبحسب الأسعار المعلنة من اللجنة أيضاً، يستقر سعر لتر الديزل، خلال الشهر المقبل، عند المستوى ذاته (2.38 درهم) من دون تغيير عما هو عليه حالياً. وأكدت لجنة متابعة أسعار الوقود أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب بيانات الوقود السابقة، تعد هذه الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر مضت شهدت فيها أسعار الوقود انخفاضات متتالية.

يشار إلى أنه يتم تحديد سعر الوقود شهرياً وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية، مع إضافة كلفة التشغيل التي ترتبط بدورها صعوداً وهبوطاً بسعر النفط بالسوق العالمية.