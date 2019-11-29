«إي إف جي» تفتتح مكتباً استشارياً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم «إي إف جي إنترناشيونال»، المجموعة العالمية المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، افتتاح مكتب جديد لها في دبي، في إطار التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للنمو، وسعياً إلى توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من سلطة دبي للخدمات المالية، من المتوقع أن يبدأ مكتب «إي إف جي» الاستشاري الجديد العمل بكامل طاقته في 11 ديسمبر المقبل، وسيترأسه ساشا بيتريك، وذلك وفقاً لبيان صادر أمس.

ويأتي تأسيس مكتب «إي إف جي»، الذي سيتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، تعزيزاً لقاعدة وجود البنك عبر قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، ما سيزيد من وصول المجموعة إلى الأسواق التي تمتاز بإمكانات النمو طويل الأجل، تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بالبنك.