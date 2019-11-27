الإمارات الأولى خليجياً في نمو الخدمات اللوجستية العابرة للحدود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «غلف بيناكل لوجيستكس»، المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستيّة، وتتخذ من دبي مقرا لها، بأن دولة الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن الدول الخليجية تشهد تسارعاً غير مسبوق في الإنفاق في مجال التجارة الإلكترونية، ما أدى بدوره إلى تسريع وتيرة نمو الخدمات اللوجستيّة عبر الحدود.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، شايلش داش: «لا شك في أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود فتحت العديد من الأبواب أمام الشركات، لتوسيع نطاقها والوصول إلى جمهور أكبر وخدمة مجموعة أكبر من العملاء».

وأضاف أن «الزيادة في الدخل المتاح، وزيادة نسبة الإلمام في التكنولوجيا الرقميّة، وارتفاع عدد الجهات الفاعلة في مجال التجارة الإلكترونية، تشكل مجتمعة بعض المحركات الرئيسة لنمو الخدمات اللوجستية في المنطقة».

ولفت داش إلى أنه «من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 27.2 مليار دولار (99.8 مليار درهم) بحلول عام 2020، وفقاً لدراسة حديثة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي».

من جهته، قال المدير الإداري لشركة «سنتشري إكسبرس»، نجيب كبير، إن «سوق التجارة الإلكترونيّة في دولة الإمارات، التي تشهد مساراً تصاعدياً، تتميز بمسار نمو فريد، مقارنة بالاقتصادات الناشئة والناضجة»، موضحاً أن «هذا الزخم ناجم عن اعتماد الحكومة لعمليات دفع التجارة الإلكترونية، عبر منصات مثل (دبي الذكية)».

وأضاف أن «جهوزية البنية التحتية للخدمات اللوجستية تعدّ عاملاً ضرورياً لدعم نمو التجارة الإلكترونية».

• 99.8 مليار درهم قيمة التجارة الإلكترونية في الدولة بحلول 2020.