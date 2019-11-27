إنجاز 97% من الأعمال الإنشائية في مطار أبوظبي الجديد

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون، إنه تم إنجاز 97% من الأعمال الإنشائية في مطار أبوظبي الدولي الجديد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 45 مليون مسافر.

وأضاف، في مؤتمر صحافي أمس، على هامش معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019، الذي تنظمه الشركة ويستمر يومين، أنه «يتم حالياً إجراء الاختبارات النهائية وعمليات الفحص الخاصة بالأنظمة التشغيلية وتجارب السفر في المطار، للتحقق من كفاءة مختلف العمليات التشغيلية للمطار تمهيداً لافتتاحه».

ونوه تومبسون بأن المطار الجديد، الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، يستهدف مواكبة متطلبات نمو الاتحاد للطيران، وتشغيل شركة «طيران العربية أبوظبي»، موضحاً أن شركات الطيران التي تستخدم مطار أبوظبي الحالي، ستنتقل إلى العمل بالمطار الجديد، وتسعى الشركة للتوقيع على اتفاقيات مع مزيد من الشركات لاستخدام المطار الجديد.

ولفت إلى أن مطار أبوظبي الحالي سيظل قيد التشغيل، بعد افتتاح المطار الجديد، وجارٍ الاتفاق مع عدد من الشركات لتستمر في مواصلة عملياتها من خلاله، مشيراً إلى أن مركز التدقيق المسبق للجوازات والجمارك للولايات المتحدة في مطار أبوظبي، سيستمر في العمل بالمطار الحالي، بعد افتتاح المطار الجديد.

وشدد تومبسون على أن شركة «طيران العربية أبوظبي»، وهي أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة، ستبدأ رحلاتها من أبوظبي بنهاية النصف الأول من العام المقبل، موضحاً أن الشركة قد تبدأ عمليات التشغيل من مطار أبوظبي الحالي، في حالة عدم افتتاح المطار الجديد.

وحول عدد المسافرين من مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري، قال تومبسون إنه «من المنتظر أن يحدث انخفاض طفيف في عدد مستخدمي المطار خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 21.5 مليون مسافر، مقابل 21.6 مليون مسافر خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لما وصفه بالتباطؤ الذي شهدته حركة السفر في النصف الأول من العام الجاري، بينما شهد النصف الثاني من العام زيادة نسبية في السفر عبر المطار». وأشار إلى أن «مطارات أبوظبي» وقعت مذكرة تفاهم على هامش معرض ومؤتمر تبادل المطارات، الذي انطلقت أعماله أمس، مع شركة المطارات في رومانيا، وتم خلالها الاتفاق على تقديم استشارات وخبراء في مجال المطارات لستة مطارات في رومانيا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، أحمد الشامسي، إن المطار سيضم لدى استكماله مساحة قدرها 27 ألفاً و500 متر مربع، مخصصة لصالات المسافرين ومطاعم ومقاهٍ على مساحة 12 ألفاً و150 متراً.