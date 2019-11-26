4200 شركة في «دبي للاستثمار» حالياً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مجمع دبي للاستثمار، بأن عدد الشركات الموجودة في المجمع زاد منذ بداية العام الجاري 300 شركة، حيث أصبح إجمالي الشركات حالياً 4200 شركة مقارنة مع 3900 شركة بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 7%، مشيراً إلى أن الشركات تركزت في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية.

وقال المدير العام لـ«دبي للاستثمار»، عمر المسمار، خلال لقاء صحافي على هامش المشاركة في معرض «بيج 5» (الخمسة الكبار) أمس، إن إجمالي القيمة الاستثمارية في المجمع تصل إلى نحو 40 مليار درهم حالياً شاملة قيمة الاراضي والمباني المنجزة، إضافة إلى أجهزة الشركات المستأجرة بالمجمع.

وأضاف أن المجمع يعتزم طرح أراضٍ جديدة مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة بداية العام المقبل، مبيناً أن مساحة تلك الأراضي تراوح بين مليون و1.5 مليون قدم مربعة.

ولفت المسمار إلى أن تطور مرافق البنية التحتية بالمجمع يعد من عوامل الجذب للشركات التي تفضل العمل والاستئجار بالمجمع للاستفادة من تلك المرافق، ما جعل المجمع يسجل معدلات إقبال قوية على الوحدات الصناعية والمستودعات خلال العام الجاري.

وأوضح أن الشركات العاملة بالمجمع تشمل مجالات صناعية مختلفة، منها المأكولات والمشروبات، والمطابع، ومنتجات الصيدلة، والمنتجات البلاستيكية، والأقمشة، والطاقة، والزيوت، وقطاع البناء ومستلزماته، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع البناء تستحوذ على النسبة الأكبر من شركات المجمع بنسبة تصل إلى 45%، فيما تتصدر الجنسيتان الإماراتية والهندية جنسيات الشركات الموجودة في المجمع حالياً.

وذكر المسمار أن المجمع أطلق حوافز عدة للشركات، أخيراً، أبرزها السماح بفترات سداد لدفعات الاستئجار تصل إلى ست دفعات مقارنة بسداد دفعة واحدة للاستئجار سابقاً.