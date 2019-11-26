«الاقتصاد»: 100% من الخدمات ذات الأولوية تقدم للمتعاملين إلكترونياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مستشار وزير الاقتصاد، محمد صالح شلواح، إن «100% من خدمات الوزارة الرئيسة ذات الأولوية، وتضم 15 خدمة للمستثمرين والمتعاملين، تقدم إلكترونياً وعبر الهواتف الذكية حالياً».

وأضاف شلواح، في تصريحات على هامش ندوة توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية، التي نظمتها الوزارة، أمس، أن «القائمة تضم الخدمات الخاصة بإصدار شهادات المنشأ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحماية المستهلك»، مشيراً إلى أن الوزارة من أولى الوزارات في الدولة التي تبنت عمليات التحول الإلكتروني.

ولفت إلى مفاوضات تجري حالياً مع دول عربية من أجل قبول التبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ والصادرات البينية، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد حجم التجارة البينية العربية بشكل ملموس.

وكشف شلواح عن أن الوزارة تعمل حالياً على تقليص مكاتبها، نظراً لأن جانباً من خدماتها الرئيسة يُقدّم للمتعاملين إلكترونياً وعبر التطبيقات الذكية، مؤكداً أن الإمارات من أولى الدول التي اهتمت بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال النائب الأول للرئيس لاتصالات المؤسسة في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، في عرض قدمه خلال الندوة، إن «شبكة الجيل الخامس تمتاز بسرعة الاستجابة، وصدقية سلامة البيانات، وكفاءة استخدام الطاقة للشبكة، إضافة إلى سرعة تحميل البيانات»، مشيراً إلى أن من أهم المجالات التي سيطالها التأثير الإيجابي والمتطور لشبكة الجيل الخامس، قطاع الرعاية الصحة، خصوصاً في ما يتعلق بالصيدلية الذكية، ونقل البيانات الطبية، وطائرات الإسعاف بدون طيار، والعمليات والتشخيص والخدمات الطبية عن بعد، فضلاً عن قطاعات الصناعة والطاقة والنقل الإعلام والترفيه، وقطاع التجزئة والزراعة.

- تقديم خدمات إصدار شهادات المنشأ والعلامات

التجارية وحماية المستهلك إلكترونياً.