«إنفورما» تستقطب فعاليات عالمية إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مكتب «إكسبو 2020 دبي» اتفاقاً مع مجموعة «إنفورما» المتخصصة في تنظيم الفعاليات، بهدف تعزيز مكانة النسخة المقبلة من الحدث الدولي كأكبر منصة لالتقاء العقول في العالم، حيث ستعمل «إنفورما» بموجب الاتفاق على استقطاب فعاليات تجارية وترفيهية عالمية كبرى إلى مركز دبي للمعارض في موقع معرض «إكسبو 2020 دبي».

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيحتضن مركز دبي للمعارض عدداً من الفعاليات التي ستنظمها «إنفورما» خلال «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك النسخة 20 من «سيتي سكيب العالمي» في الفترة بين 10 و12 نوفمبر 2020، الذي يعد أكبر حدث للاستثمار العقاري والتطوير في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

كما سيستضيف المركز أيضاً معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة بين الرابع والسادس من مارس 2021، وهو أكبر مهرجان للثقافة الشعبية والألعاب في المنطقة، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 45 ألف زائر، فضلاً عن استضافة معرض «غيمز كون» المخصص لمجتمع الألعاب الإلكترونية المتنامي في المنطقة، الذي سيكون في الفترة نفسها.

وبموجب الاتفاق، تم اعتماد «إنفورما» موزعاً لتذاكر «إكسبو 2020»، حيث ستدعم هدف المعرض المرتقب في استقطاب 25 مليون زيارة.

فعاليات شعبية

وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، إن «(إنفورما) ستستقطب بعضاً من الفعاليات الأكثر إمتاعاً وشعبية في دبي إلى مركز دبي للمعارض، بما سيمكن الزوّار من إثراء تجربتهم بكل الإمكانات التي يوفرها (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف العلي، خلال لقائه رئيس «إنفورما»، أن «الاتفاق مع (إنفورما) مهم، إذ يعزز سمعة مركز دبي للمعارض كأحد الفعاليات الأكثر ابتكاراً واتصالاً، وأحد أبرز أماكن الترفيه في العالم».

وأكد أن «(إكسبو 2020 دبي) سيكون احتفالية ضخمة، وسيمثل أيضاً فرصة للتواصل والإبداع والابتكار، كما سيكون باستطاعة الزوار والمشاركين الجمع بين كل التجارب التي يوفرها المعرض للزوار والفعاليات والقمم والندوات وحفلات إطلاق المنتجات وفرص التواصل والاجتماعات التي سيحتضنها مركز دبي للمعارض».

مركز للأعمال

من جهته، قال رئيس «إنفورما ماركتس» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيتر هول، إن «(إنفورما) تعمل في الشرق الأوسط، وتتخذ من دبي مركزاً لها، منذ أكثر من 25 عاماً».

وأضاف هول أن «دبي رسخت مكانتها كمركز للأعمال، وتمكنّا من تحقيق الكثير من النجاحات، والفضل في جزء كبير من هذا يرجع إلى اهتمام الإمارة بتوفير بنية تحتية وخبرات على مستوى عالمي، وهو ما سيسعى (إكسبو 2020 دبي) إلى البناء عليه».

وتابع هول: «بينما نستعد لاستقطاب آلاف الزوار إلى مركز دبي للمعارض العام المقبل، فكلنا حماس للعمل مع فريق (إكسبو 2020 دبي) لتقديم أفضل تجربة ممكنة للزوار والمشاركين».

فعاليات ضخمة

يشار إلى أن اتفاق «إكسبو 2020 دبي» مع «إنفورما»، ومقرها المملكة المتحدة، يأتي بعد الإعلان عن فعاليات أخرى ضخمة ستُقام في مركز دبي للمعارض خلال فترة المعرض، بما في ذلك القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وكلتاهما ستُعقد في نوفمبر 2020. ويقع مركز دبي للمعارض على خط مترو «مسار 2020» في دبي، ويمتد على مساحة 45 ألف متر مربع، قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات، والمعارض، والندوات، وحفلات تسليم الجوائز، إضافة إلى حفلات العشاء، والمآدب، وحفلات إطلاق المنتجات، فضلاً عن فعاليات الحوافز، والحفلات الموسيقية، وحفلات الزفاف. وسيكون مركز دبي للمعارض مزوداً بأحدث التقنيات، وأفضل تجهيزات الصوت والصورة، والاتصال الفائق السرعة عبر شبكات الجيل الخامس.

فعاليات «غرفة دبي»

تستضيف غرفة تجارة وصناعة دبي خلال «إكسبو 2020 دبي» المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، ومنتدى الأعمال لدول أميركا اللاتينية، إلى جانب أول منتدى أعمال عالمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

وسيجري أيضاً تنظيم عدد من المؤتمرات الاستثمارية، بما في ذلك المؤتمر العالمي لغرف التجارة، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، علاوة على قمة البيع بالتجزئة 2020.

أبرز الفعاليات

تشمل أبرز الفعاليات التي تنظمها «إنفورما» في مركز دبي للمعارض، معرضَ نجاح المقرر في الفترة بين الأول والثاني من نوفمبر 2020، وهو معرض سنوي لتوظيف طلاب وحملة المؤهلات العليا تشارك فيه جامعات دولية.

ومن بين الفعاليات التي تنظمها «إنفورما» أيضاً معرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري، إضافة إلى مؤتمرات مشغلي الموانئ خلال أسبوع الإمارات البحري 2020 في الفترة من السادس إلى 10 ديسمبر 2020، علاوة على مؤتمر القادة في الرعاية الصحية، الذي سيُعلن عن موعده العام المقبل.

• اعتماد «إنفورما» موزعاً لتذاكر «إكسبو 2020 دبي».

• مركز دبي للمعارض سيحتضن فعاليات تنظمها «إنفورما» خلال «إكسبو».

• المركز يقع على خط مترو «مسار 2020» على مساحة 45 ألف متر مربع.