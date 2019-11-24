جناح بولندا.. «طيور مهاجرة» ومعروضات جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتضن منطقة التنقل في معرض «إكسبو 2020 دبي» الجناح البولندي تحت موضوع «بولندا موطن الطيور المهاجرة»، حيث يمكن للزائرين رؤية آلاف الطيور الورقية «المهاجرة» تحلق في سماء الجناح المصنوع من الخشب.

كما يمكن لزوار الجناح القائم على شكل شجرة، الذي يشير إلى لى هجرة الطيور من بولندا إلى العالم العربي، استكشاف صلات بولندا المتنوعة مع مناطق العالم المختلفة، ودورها كمنتج كبير للسلع، إضافة إلى استكشاف علاقة بولندا الراسخة مع العالم الحديث.

ويوفر الجناح، الذي يضم منطقة مخصصة للأطفال، فرصة التمتع برؤية معروضات جديدة تجسد الثقافة والتكنولوجيا في بولندا.

وتجسد بولندا موضوع «إكسبو 2020 دبي» الفرعي «التنقل»، من خلال صورة حوار ثقافي وصادرات تجارية وتفاعل اجتماعي.