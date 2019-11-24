مصبح: دبي نموذج يحتذى في الإجراءات الجمركية الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «الدائرة تعاملت مع 31 مليون حقيبة لنحو 17.7 مليون مسافر، عبر 135 ألف رحلة قادمة عن طريق مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري»، مضيفاً أن «دبي نموذج يحتذى في الإجراءات الجمركية الذكية». وأشار إلى أن دبي جزء رئيس في النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي الأول عالمياً بأتمتة الإجراءات الجمركية، وتسريع مرور المسافرين، خصوصاً في أوقات الذروة من كل عام، كموسم العودة من مناسك الحج والإجازات السنوية. وشدد على ضرورة أن يتحلى ضباط جمارك دبي بالحس الأمني لحماية حدود الدولة ضد كل المواد الممنوعة والمقيدة، مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص على دعم تنفيذ استراتيجية خط دبي للحرير بترسيخ موقع مطار دبي الدولي كنقطة محورية بين الشرق والغرب.

جاء ذلك، خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي لمباني مطار دبي الدولي (1-2) للوقوف على الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، وأجهزة الفحص والتفتيش، كما اطلع على إجراءات العمل بغرفة الأجهزة الداخلية، التي أدت إلى رفع كفاءة الأداء في القسم، بما يعزز اهتمام إدارة عمليات المسافرين في رفع الإنتاجية لتحقيق أهداف جمارك دبي الاستراتيجية، وتفقد غرف التحكم في مباني المطار، وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ضد البضائع المهربة والممنوعة، مشيراً إلى أن إدارة عمليات المسافرين نجحت في إنجاز 1563 ضبطية، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1306 ضبطيات جنائية، و257 ضبطية جمركية.