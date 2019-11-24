«دبي للسيليكون» تشارك بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سلطة واحة دبي للسيليكون» عن مشاركتها في الدورة 23 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2019 Cairo ICT، الذي ينطلق تحت شعارThe Digital Xperience في الفترة من الأول من ديسمبر إلى الرابع منه، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتستهدف «سلطة واحة دبي للسيليكون» تعريف المشاركين

بـ«مجمع دبي الرقمي»، المشروع الأحدث في الواحة الذي يعدّ أول مدينة ذكية متكاملة في دبي تضع معياراً عالمياً جديداً لحلول التكنولوجيا الذكية، ويواكب استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

ويوفر مشروع «مجمع دبي الرقمي»، الذي قامت سلطة واحة دبي للسيليكون بإنشائه على مساحة قدرها 150 ألف متر مربع، وباستثمار تخطى 1.5 مليار درهم، 60 خدمة ذكية باستثمار تخطى 100 مليون درهم، مقدمة ضمن منصة موحدة وآمنة.