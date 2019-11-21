"ديوا" تختار تحالف لتنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ائتلاف تقوده شركة "أكوا باور"، ومؤسسة الخليج للاستثمار، لتنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاوات، وفق نظام المنتج المستقل. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "ديوا" استقطبت أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ نحو 1.7 سنت أميركي للكيلووات.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 1000 ميغاوات بحلول عام 2020، و5000 ميغاوات بحلول 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وتستخدم مراحل المجمع تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة لتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين والمقيمين في دبي. كما يضم المجمع مركزاً للابتكار، ومركزاً للبحوث والتطوير، إضافة إلى مراكز اختبار ومحطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.