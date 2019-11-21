«إكسبو 2020 دبي» يحوّل أنظار شركات صناعة الطيران إلى الإمارة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مسؤولو شركات عاملة بقطاع الطيران أن اقتراب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، أسهم في شد الأنظار إلى الدورة الحالية من «معرض دبي للطيران 2019»، باعتبارها دورة استثنائية تعقد قبل انطلاق المعرض الأهم في العالم.

وأوضحوا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «إكسبو 2020 دبي» حوّل أنظار كبرى الشركات العاملة بقطاع الطيران إلى الإمارة، مشيرين إلى أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة المعارض في المنطقة.

ولفتوا إلى أن «دبي للطيران» منصة مثالية لعقد الصفقات التجارية في قطاع الطيران، مدعوماً بارتفاع أعداد رجال الأعمال المقيمين في المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات، وبالتالي ارتفاع الطلب على الطائرات الخاصة بهم.

دورة استثنائية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الطيران، زياد أبو العين، إن الدورة الحالية من معرض دبي الدولي للطيران، تعتبر استثنائية بالتزامن مع اقتراب تنظيم دبي لأكبر معرض دولي العام المقبل، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» حوّل أنظار كبرى الشركات العاملة بقطاع صناعة الطيران إلى الإمارة.

وأضاف أنه، وفضلاً عن الصفقات المليارية التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية من المعرض، فإن هناك اتفاقات وتفاهمات تمت بين الوفود المشاركة، من المتوقع أن تتم ترجمتها إلى صفقات حقيقية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لشراكات مستدامة بين الشركات في المستقبل، استناداً إلى صفقات مبدئية تعقد على أرض دبي، تتم ترجمتها إلى عقود مستقبلاً.

العقود والصفقات

من جانبه، قال المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في «شركة سبرانغ أنستنت ستراكشرز»، المتخصصة في توفير الدعم اللوجستي لقطاع الطيران، أحمد حساني، إن الدورة الحالية من «معرض دبي الدولي» تعتبر من أفضل الدورات من حيث عدد الصفقات المعلنة حتى الآن، ومن حيث عدد العقود التي أبرمتها الشركات العاملة بقطاع الدعم اللوجستي.

وأكد حساني أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة المعارض في المنطقة، فهي تفيد جميع دول المنطقة، من خلال استقطاب أهم المعارض العالمية، واستضافة آلاف الشركات العاملة بكل المجالات.

ولفت إلى أن اقتراب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» أسهم في شد الأنظار إلى هذه الدورة من «دبي للطيران»، باعتبارها دورة استثنائية تعقد قبل انطلاق المعرض الأهم في العالم.

وأشار إلى أن تأثيرات «إكسبو 2020 دبي» ظهرت بشكل جلي، من خلال الحضور الكبير للشركات العالمية بدورة «معرض دبي للطيران».

وأكد أن الشركة أنجزت العديد من الاتفاقات والتفاهمات مع كبرى الشركات العالمية، خلال الدورة الحالية من المعرض، مشدداً على أن نسخة دبي تعتبر واحدة من أهم نسخ معارض الطيران العالمية.

منصة مثالية

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيرو سبيس الأميركية»، المتخصصة في الطائرات الصغيرة، جيفري بازرو، إن شركته تشارك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران، ولن تكون الأخيرة، لما لمسه من منصة مثالية لعقد الصفقات التجارية في قطاع الطيران، مع الاهتمام من قبل العديد من المتعاملين بهذا النوع من الطائرات، التي ارتفع الطلب عليها في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع أعداد رجال الأعمال المقيمين في المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات.

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت واحداً من اللاعبين الرئيسين على الساحة العالمية، في ما يخص المعارض المتخصصة.