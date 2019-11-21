5009 رخص اقتصادية جديدة خلال الربع الثالث في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير حركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي للربع الثاث 2019، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن الدائرة أصدرت 5009 رخص اقتصادية جديدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة نمو تجاوزت 105%، مقارنة بـ2435 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من عام 2018.

وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها، خلال الربع الثالث 2019، وصل إلى 19 ألفاً و485 رخصة، مسجلاً نمواً يفوق 5%، مقارنة بـ18 ألفاً و537 رخصة تمّ تجديدها، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تعديل نشاط 8886 رخصة بزيادة نسبتها 32.5%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، التي بلغت 6705 رخص معدّلة.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن نمو اصدار الرخص الجديدة نتاج للجهود والمبادرات، التي أطلقتها الدائرة، وأهمها الرخصة الفورية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، إضافة إلى الرخصة المزدوجة، التي تتيح لشركات المناطق الحرة مزاولة نشاطها على مستوى الامارة، وكذلك التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية.