«فعاليات دبي للأعمال» يروّج في برشلونة لـ «إكسبو2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في فعاليات المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات (آي بي تي إم)، الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة بين 19 و21 الجاري، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز شركاء السياحة والضيافة وفعاليات الأعمال، الذين يسهمون في نمو وتطور قطاع فعاليات الأعمال بدبي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لقطاع السياحة بوجه خاص، واقتصاد الإمارة بوجه عام.

وتأتي هذه المشاركة في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستقبال حدث مميز وهو معرض «اكسبو 2020 دبي»، في شهر أكتوبر المقبل، ويعدّ المعرض فرصة لاستعراض الإمكانات والمقوّمات السياحية لدبي، وكذلك إطلاع الزوّار على آخر الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث المهم.

ويعدّ معرض (آي بي تي إم) أضخم فعالية متخصصة في مجال فعاليات الأعمال على مستوى العالم، ويجمع هذا العام في مكان انعقاده بمركز «معارض فيرا غران فيا» بمدينة برشلونة، أكثر من 13 ألفاً من خبراء وروّاد القطاع. ويهدف «فعاليات دبي للأعمال»، خلال مشاركته في هذا المعرض السنوي، إلى تعزيز علاقات التعاون مع صنّاع القرار والشخصيات والمؤسسات البارزة في هذا القطاع لمناقشة فرص التعاون، والدعم الذي يمكن أن يقدمه المكتب، لتمكين دبي من استضافة مجموعة مميزة من فعاليات الأعمال العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويضاف ذلك إلى دور قطاع فعاليات الأعمال في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين إلى دبي، كما يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً للمعرفة.

20 شريكاً

ويشارك في المعرض، إلى جانب وفد «فعاليات دبي للأعمال»، 20 شريكاً رئيساً من شركاء قطاع فعاليات الأعمال والمؤتمرات، من بينهم «إكسبو2020 دبي»، الذي يستعرض الفرص التي يوفرها الحدث لمخططي فعاليات الأعمال والمؤتمرات، وإمكانية استضافة فعالياتهم في موقع «إكسبو 2020 دبي» ذاته، أو إدراج زيارة المعرض ضمن برامج رحلاتهم.

كما يشارك في المعرض كل من: مجموعة جميرا، ومركز دبي التجاري العالمي، و«نخيل»، التي تمثل الإمكانات والبنية التحتية الراقية التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال، وما توفره من خيارات متنوعة، سواء في الضيافة، أو الوجهات الترفيهية، أو أماكن استضافة الفعاليات.

كما استعرض المشاركون في جناح دبي بالمعرض، العديد من المشروعات الجديدة التي تم إنجازها، وكذلك التي تحت الإنشاء، من بينها «متحف الشندغة»، الذي يتيح للزوار استكشاف عراقة الإمارة وأصالة ماضيها، وكذلك منصة «ذا فيو» في نخلة جميرا، التي تقدم مشهداً بانورامياً رائعاً للمكان من ارتفاع 240 متراً، إضافة إلى الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها، أخيراً، مثل فندق «باراماونت دبي»، و«سوفيتل دبي وافي».

معرض عالمي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إنّ «مشاركتنا في هذا المعرض العالمي المهم، إلى جانب شركائنا في القطاع بدبي، هو دليل على الأهمية التي نوليها للترويج للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على استضافة فعاليات أعمال ضخمة ومتنوعة، وكذلك إبراز الدور الذي يلعبه هذا القطاع ضمن استراتيجية السياحة بشكل عام».

وأضاف «في الوقت الذي نستعد فيه لاستقبال العام المقبل الذي سيكون عاماً مميزا للإمارة، فإن (فعاليات دبي للأعمال) سيواصل جهوده في التواصل مع أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على ما تتمتع به دبي من مقوّمات تجعلها قادرة على تنظيم مختلف الفعاليات، إضافة إلى توفير الفرص وإتاحة المجال لتبادل المعرفة والخبرات».

مصدر إلهام

بدوره، قال مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال»، ستين جاكبسن: «مع وجود فعاليات مهمة ستستضيفها دبي خلال الفترة المقبلة، فإنّ المدينة أصبحت مصدر إلهام لكثير من مخططي فعاليات الأعمال لتنظيم مؤتمراتهم في دبي. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نجحت جهود (فعاليات دبي للأعمال) في فوز الإمارة باستضافة 82 فعالية ومؤتمراً دولياً». وأضاف «تعدّ هذه النتائج المهمة دليلاً على الجهود المشتركة التي يبذلها المكتب، وشركاء القطاع على مستوى العالم، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة، وتسليط الضوء على قدراتها وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات».

فعاليات

من بين الفعاليات التي ستستضيفها دبي خلال الفترة المقبلة، «معرض Amway APAC Expo 2019»، و«مؤتمر MDRT العالمي 2020»، الذي يتوقع أن يجذب كل منهما 10 آلاف مشارك، إضافة إلى «مؤتمر الملاحة الفضائية الدولي 2020»، و«الندوة العالمية حول أبحاث أنظمة الرعاية الصحية»، و«المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي 2021»، إضافة إلى استعداد المدينة لاستضافة الدورة الثانية من «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية»، الذي سيقام على مدار يومين خلال شهر ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

• دبي مصدر إلهام لكثير من مخططي فعاليات الأعمال.