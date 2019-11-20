«إكسبو 2020 دبي» يعزز التفاؤل بمستقبل المنطقة الاقتصادي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكد مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية في «إكسبو 2020 دبي»، خالد محمد شرف، «العمل على أن يكون (إكسبو)، الحدث الأروع في العالم، مرحلة جديدة من التطور والنمو، وأن يعزز النظرة المتفائلة إلى المستقبل الاقتصادي في المنطقة، من خلال التعاون مع المشاركين والشركاء ورجال الأعمال والوفود الاستثمارية».

وأضاف شرف: «نناقش اليوم، مع غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ودول الخليج، أفضل الطرق للتعاون واقتناص الفرص من أول (إكسبو) تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتضم هذه الغرف تحت جناحها ما يزيد على 800 ألف شركة خليجية وعالمية».

وتتناول إدارة شؤون الأعمال الدولية في «إكسبو 2020 دبي»، التواصل مع غرف التجارة والصناعة والمنصات الاستثمارية، وقادة الأعمال والتجار وأصحاب المصانع، وشركات الترويج السياحي والنقل وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وتشييد منصات خلال الحدث بهدف تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والشركات التي تبحث عن شركاء بين دولة الإمارات ودول الخليج ودول العالم أجمع، وسيتم ذلك بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وعن أهمية استقطاب الشركات العالمية، قال شرف: «تكمن أهمية استقطاب شركات المنطقة والشركات العالمية إلى (إكسبو 2020 دبي)، في توليد شراكات استراتيجية وتكامل وبحث الفرص المتاحة في المنطقة والعالم، في ظل الوجود الدولي الكبير الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ (إكسبو) الدولي الذي يمتد لما يقرب من 170 عاماً».

وتابع شرف: «بعد أقل من عام، سترحب دولة الإمارات بملايين الزوار وآلاف الشركات ومئات الوفود الاستثمارية، لنتواصل معهم ونعمل وننجز، ونتشارك لحظات الفرح بتتويج أروع الابتكارات والشراكات والحلول التي ستخدم الإنسانية، ونقول للجميع: حياكم في بيتكم، حياكم في أرض الإمارات الطيبة».

ويضم شركاء «إكسبو 2020 دبي»، الذين لهم دور رئيس في الحدث المرتقب، حتى اليوم، 12 شريكاً من فئة شريك رسمي أول، وستة شركاء من فئة شريك رسمي، وخمسة من مزودي الخدمات، وتؤدي هذه الشراكات دوراً محورياً في التنظيم الناجح لـ«إكسبو 2020 دبي» ودعم إرثه.

شريك رسمي أول

تضم القائمة: «أكسنتشر» شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة، و«سيسكو» شريك الشبكات الرقمية، وغرفة تجارة وصناعة دبي - شريك قطاع الأعمال، و«موانئ دبي العالمية» شريك التجارة الدولية، و«طيران الإمارات» شريك الطيران الرسمي، وبنك الإمارات دبي الوطني شريك الخدمات المصرفية، و«اتصالات» شريك خدمات الاتصالات، و«ماستركارد» شريك تقنية المدفوعات، و«نيسان» شريك قطاع السيارات، و«بيبسيكو» شريك المشروبات والوجبات الخفيفة، و«إس.إيه.بي» شريك الحلول البرمجية المبتكَرة، و«سيمنس» شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية.

الشركاء الرسميون

تضم قائمة الشركاء الرسميون: «كريستي» شريك أجهزة وشاشات العرض، وهيئة كهرباء ومياه دبي - شريك الطاقة المستدامة، و«دلسكو» شريك إدارة النفايات، ومجموعة إعمار للضيافة - شريك خدمات الضيافة والفندقة، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» شريك الطاقة المتكاملة، و«يو.بي.إس» - شريك الخدمات اللوجستية.

مزودو الخدمات الرسميون

وتضم قائمة مزودي الخدمات الرسميين: «دارك ماتر» - مزود خدمات الأمن الإلكتروني، و«جيكوبس مايس» مزود خدمات إدارة برامج التسليم، و«أورينت للتأمين» مزود خدمات التأمين، «سواتش» - مزود رسمي لخدمات التوقيت.

جدول فعاليات

وسيعرض «إكسبو 2020»، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الإمكانات الهائلة للدول المشاركة الأخرى أمام ملايين الزوار القادمين من شتى بقاع العالم، ويزخر الحدث بجدول فعاليات حافل بالأنشطة والثقافية والترفيهية، ويتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاماً.

وسيكون زواره، من مختلف الأعمار والجنسيات، على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث، التي تستمر لستة أشهر.

وسينطلق الحدث الأروع في العالم، ابتداء من 20 أكتوبر 2020، حتى 10 أبريل 2021، وسيجمع أكثر من 200 مشارك من الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية، على امتداد 173 يوماً من الترفيه والموسيقى، والتكنولوجيا والثقافة والإبداع.