«الإمارات العالمية» تزيد إمدادات الألمنيوم المصنّع محلياً لـ «بي إم دبليو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن عزمها زيادة إمداداتها من الألمنيوم المصنّع محلياً إلى شركة «بي إم دبليو» الألمانية. وتستخدم مجموعة السيارات الألمانية، معدن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منذ عام 2013، في محركات وهياكل مركباتها.

وزار ممثلون عن شركة «بي إم دبليو» مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في جبل علي بإمارة دبي، للاحتفال ببدء الاتفاقية الجديدة.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي سبائك إعادة الصهر، التي تستخدم بشكل رئيس في صناعة السيارات حول العالم، والمعتمدة بشهادة معيار فرقة العمل الدولية للسيارات (16949: 2016)، وهو أحدث المعايير العالمية لصناعة السيارات، ويهدف إلى ضمان إدارة الجودة في سلسلة توريد السيارات العالمية.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان: «تتمتع مجموعة (بي إم دبليو) بمعايير عالية لجودة المعدن، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ونفخر بتمكننا من المحافظة على ثقة المجموعة، على مدار السنوات الست الماضية، ومواصلة علاقتنا خلال العقد المقبل».

وتعد أوروبا من الأسواق الرئيسة لصادرات الشركة من الألمنيوم، التي تمثّل نحو ربع مبيعات الشركة في جميع أنحاء العالم.