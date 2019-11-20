«جال» توقع عقد خدمات للقوات الجوية الكينية

المصدر: شريف اليماني - دبي

وقّعت شركة «غلوبال إيرواسبيس لوجيستكس» (جال) الإماراتية، المتخصصة في توفير الحلول المتكاملة لدعم الطائرات، أمس، عقدها الدولي الأول مع وزارة الدفاع الكينية، لتقديم خدمات الصيانة والتصليح والعمرة إلى القوات الجوية الكينية.

وتتضمن الاتفاقية الإطارية الخاصة بالخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة، توفير قطع الغيار والدعم اللوجستي وخدمات الصيانة والتصليح والعمرة، وغيرها من المتطلبات الأخرى المتعلقة بالطيران، لأسطول القوات الجوية الكينية.

وقال رئيس شركة «جال»، طارق عبدالرحيم الحوسني، إن «هذا العقد بداية علاقة طويلة الأمد تؤدي (جال) بموجبها دوراً حيوياً في المهمة الرئيسة للقوة الجوية الكينية في حماية الأجواء الكينية».