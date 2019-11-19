«إمبريال» البرازيلية تكشف عن طائرة نفاثة متعدّدة المهام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إمبريال» البرازيلية، على هامش معرض دبي للطيران، أمس، عن طائراتها المتوسطة متعددة المهام «C-390 Millennium».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، جاكسون شنيدر، إن التصميم الجديد للطائرة يعكس زيادة المرونة والقيمة للمشغلين الذين يبحثون عن طائرات متعددة المهام للنقل والتموين الجوي.

وأضاف أن القوات الجوية البرازيلية تعاقدت مع شركة «إمبريال» في عام 2009، لتصميم وتطوير وتصنيع طائرة تستبدل بها أسطولها من طراز «C-130».

وأوضح شنيدر أن طائرة «C-390 Millennium» الجديدة تعتبر من طرز طائرات النقل النفاثة التي تضع معايير جديدة لتلك الفئة، حيث إنها تقدم أقل كلفة من حيث العمل الافتراضي في سوق الطائرات من الطراز نفسه، كما أنها تتميز بزيادة القدرة على الحركة والتصميم القوي والمرونة العالية، والتكنولوجيا الحديثة التي أثبتت جدواها. وأشار إلى أن الطائرة تقوم بالعديد من المهام المتعددة مثل نقل البضائع والقوات، والبحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق، والإخلاء الطبي والمهام الإنسانية.

وأكد أن الشركة ستتمكن من تلبية الطلبات المحددة لعملائها من تلك الطائرة وفقاً لطلباتهم، لافتاً إلى أن الطائرة تدمج العديد من المميزات، مثل السرعة، واتساعها للحمولة الكاملة، وتشكيلها السريع للمهام المتعددة.

• الطائرة الجديدة تقدم أقل كلفة من حيث العمل الافتراضي.