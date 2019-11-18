4 نصائح للاستخدام الآمن للتطبيقات الالكترونية في التعاملات المالية

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 4 نصائح للمشتركين من اجل تحقيق الاستخدامات الامنة في جميع التعاملات اليومية سواء المالية اوالترفيهية عبر التطبيقات والبرامج الالكتروينة المختلفة.

وطالبت تنظيم الاتصالات باختيار كلمة مرورمختلفة لكل حساب وتجنب اختيار كلمة سر واحدة لاكثر من حساب وان تكون كلمة السر معقدة وتحتوي على حروف صغيرة وكبيرة وأرقام ورموز في ان واحد وان يقوم المستخدمبتغيير كلمة المرور بانتظام كل 3 اشهر على الأكثر.

وأوضحت تنظيم الاتصالات ان تطبيق هذه المعايير يزيد من صعوبة اختراق الحسابات الالكترونية للمستخدمين والوصول الى البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بهم.

كما طالبت الهيئة المستخدمين باستخدام ميزة التحقق بخطوتين وهي ميزة متاحة على الانستغرام وواتس اب وسناب شات وغيرها.

وأوضحت مجددا ان طريقة تفعيل هذه الميزة يختلف من وسيلة تواصل الى أخرى لكنها ميزة متاحة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تامين الحسابات الشخصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية الموجودة عليها من السرقة والاختراق وضمان عدم تسجيل الدخول الا عبر المستخدم الأصلي لها وفي حال دخول أي غرباء الى الحساب يتم ارسال رسالة نصية قصيرة لصاحب الحساب.