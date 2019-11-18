بالفيديو.. مدير عام دائرة الأراضي : ١٥ بالمئة خفض برسوم الخدمات بنهاية ٢٠٢٠

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

أفاد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، سلطان بطي بن مجرن، بأن قانون الملكية المشتركة الذي سوف يتم تطبيقه غدا سيعمل على خفض رسوم الخدمات والصيانة بالإمارة بنسبة تصل ل ١٥٪، بنهاية ٢٠٢٠، بحسب توقعات الدائرة لتأثير هذا القانون على قطاع الخدمات.

وأشار بن مجرن في تصريحات خاصة لـ (الإمارات اليوم) ، أن التفتيش من قبل مؤسسة التنظيم العقاري على شركات إدارة العقارات سوف يضبط فاتورة رسوم الخدمات مستقبلاً بما يصب في صالح المستثمر العقاري وهو الضمانة الرئيسية في تخفيض هذه الرسوم .

ومن الجدير بالذكر إلى القانون الجديد الذي سوف يطبق بدءا من غد الثلاثاء ينص على إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة المرافق، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة، وضرورة إيداعها ضمان مصرفي لدى دائرة الأراضي والأملاك عن كل العقارات المشتركة التي تتولى إدارتها.

وأضاف أنه من البنود المهمة في القانون، أيضاً، بقاء المطور مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب هيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات بعد حصوله على شهادة الإنجاز ومسؤوليته عن إصلاح العيوب في الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والصحية لمدة عام واحد.

مدير عام دائرة الأراضي والأملاك : قانون الملكية المشتركة يستهدف تخفيض رسوم الخدمات والصيانة بنسبة 15٪ بنهاية 2020. pic.twitter.com/t65vxMji98 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 18, 2019