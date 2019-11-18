بوعميم: المنتدى الإفريقي للأعمال يؤكد دور دبي مركزاً حيوياً للتبادل التجاري

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، يؤكد دور دبي محطة إقليمية وعالمية في تمكين الروابط التجارية والاستثمارية، ومحافظتها على مكانتها التجارية مركزاً حيوياً للتبادل التجاري والتواصل الحضاري البناء بين إفريقيا والعالم.

وأضاف بوعميم لـ«الإمارات اليوم» بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى العالمي في دبي، اليوم، إنه على مدار الدورات السابقة للمنتدى، أثبتت دبي أنها وجهة عالمية ومركز موثوق لرواد الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى المنظمات الاقتصادية في الإمارات وإفريقيا والعالم.

وأكد أن دبي استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وامتلاكها لاستراتيجية عمل طويلة الأمد، واضحة الأهداف، أن ترسم توجهاً متميزاً خاصاً بها أتاح لها أن تكون علامة تجارية فارقة على صعيد ممارسة الأعمال والتبادل التجاري في المنطقة.

كما أكد أن دبي تلعب اليوم دوراً محورياً فاعلاً في إعادة رسم خريطة قطاعات التجارة والاستثمار العالمية، من خلال مساهمتها الفاعلة في إيجاد حلول عملية لتحديات مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي والقارة السمراء معتمدة في هذا على توسيع قاعدة الشراكات التجارية والاستثمارية المثمرة والبناءة.

يُشار إلى أن المنتدى الذي تنظمه «غرفة دبي» يشارك في أعماله، ثلاثة رؤساء دول هم رئيس ليبيريا، جورج ويا، ورئيس سيشل، داني فوري، ورئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، إضافة إلى أكثر من 20 وزيراً إفريقياً والعديد من المتحدثين من كبار قادة الأعمال في كل من الدولة والقارة الإفريقية.

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