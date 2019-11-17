«ستراتا» تسلّم أول شحنة من أضلاع مثبت ذيل «بوينغ 777X»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، عن تسليم الشحنة الأولى من أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرة «بوينغ 777X»، أحدث طائرة نفاثة ذات محركين على مستوى العالم.

وجاء الإعلان عن ذلك، خلال معرض «دبي للطيران 2019»، بعد توقيع اتفاقية بين شركتي «ستراتا للتصنيع» و«بوينغ» خلال فعاليات قمة صناعة الطيران بأبوظبي في إبريل من العام 2018، والتي منحت بموجبها «بوينغ» رابع عقود التوريد لـ«ستراتا» منذ العام 2013، مما يعزز دور «ستراتا» كمورد من الفئة الأولى لأجزاء هياكل طائرات «بوينج» التجارية المصنعة من المواد المركبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إسماعيل علي عبدالله، إن «تسليم هذه الشحنة يتزامن مع احتفال شركة (ستراتا) بالذكرى السنوية الـ10 وبداية العقد الثاني من عملياتها التشغيلية»، مشيرا إلى أن «هذا الإنجاز يشكل علامة فارقة في مسيرة نجاحنا الطويلة والمستمرة مع شريك موثوق مثل (بوينغ)».

من جانبه قال رئيس «بوينغ» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، برنارد ج. دان، إن «هذه الخطوة تعكس الدعم اللامحدود والقيمة الإضافية الكبيرة التي توفرها (ستراتا) لشركة (بوينغ) وعملائها الآخرين في قطاع الطيران».





