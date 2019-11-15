«أدنوك» تطلق برنامجاً شاملاً لتوسعة أسطول حفاراتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «أدنوك للحفر»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إطلاق برنامج شامل لتوسعة أسطول حفاراتها لدعم خطط «أدنوك» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

جاء الإعلان عن برنامج توسعة أسطول الحفارات خلال الدورة الخامسة عشرة لملتقى الشركات المالكة للحفارات، الذي استضافته «أدنوك للحفر»، بالتعاون مع شركة «دي إن في- جي إل» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019».

وكانت «أدنوك» استحوذت خلال شهر نوفمبر الجاري في المرحلة الأولى من البرنامج، على أربع حفارات برية متطورة مصنعة في دولة الإمارات بقيمة تزيد على 350 مليون درهم، ما يؤكد التزامها بتعزيز القيمة ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتخطط «أدنوك» لامتلاك عشرات الحفارات المتطورة المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الاصطناعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك عقب تدشين الحفارات الأربع في الربع الأول من عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر»، عبدالمنعم سيف الكندي: «يسهم توسيع أسطول حفارات (أدنوك) في رفع كفاءة عمليات تهيئة وإكمال الآبار، كما يقلل من الزمن اللازم لعمليات الحفر، ويؤكد سعي (أدنوك) الدائم لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الغنية. ويعد هذا البرنامج ممكّناً رئيساً لتنفيذ خطط ومبادرات (أدنوك) الرامية إلى التوسع في أنشطة الحفر لآبار النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية، وزيادة السعة الإنتاجية من النفط والغاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز».

ويعزز برنامج توسعة اسطول الحفارات مكانة «أدنوك للحفر» كأكبر شركة حفر متخصصة في الشرق الأوسط والمنطقة في تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، كما يؤكد دورها في دعم مسيرة «أدنوك» للنمو والتطور، والتي تستهدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتم تصنيع الحفارات الأربع الجديدة في دولة الإمارات بواسطة شركة «ناشيونال أويل ول فاركو»، وسيتم تشغيلها في حقول أدنوك البرية التي تسهم حالياً بأكثر من 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية لـ«أدنوك» من نفط «مربان».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالله سعيد السويدي، إن «(أدنوك للحفر) نجحت في مضاعفة أسطول حفاراتها بأكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من 10 سنوات، حيث ارتفع عدد حفارات الشركة من 28 حفارة في 2010 إلى 95 حفارة حالياً، في حين ستمكننا المرحلة التالية من التوسع في تعزيز ودعم جهود (أدنوك) في الحصول على قيمة أكبر من كل برميل نفط تنتجه».

الخدمات المتكاملة

أسهم استحواذ شركة «بيكر هيوز» على نسبة 5% في شركة «أدنوك للحفر» عام 2018 في تطوير قدرات الشركة وتعزيز مكانتها في مجال الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة آبار النفط والغاز. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات عبر مختلف عملياتها في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز، إضافة إلى مجموعة واسعة من خدمات حقول النفط.