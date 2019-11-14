تدريب 350 مواطناً ومواطنة على مهام مختلفة في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، اتفاقية مع «برنامج جيل إكسبو»، التابع لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بهدف تدريب 350 مواطناً ومواطنة لتولي مهام مختلفة خلال فترة تنظيم الحدث المرتقب مباشرة بعد إنهاء التدريب.

وأفادت «دبي للسياحة» في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برنامج «مضياف»، الذي أطلقته كلية دبي للسياحة، من أجل تعزيز جهود التوطين، وتخريج مواهب محلية عالية المهارة للعمل في السياحة والعديد من القطاعات الأخرى.

وتهدف الاتفاقيةـ الذي وقّعها كل من مدير عام كلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، إلى توفير برامج تدريبية لكل مشارك لمدة ستة أسابيع خلال الفترة بين يناير ومايو المقبلين.

حصص تدريبية

ويتألف البرنامج التدريبي التخصصي من حصص تدريبية تستمر ثلاثة أسابيع، تضم ستة موضوعات هي: المعرفة بشؤون «إكسبو 2020 دبي»، الخدمة الاستثنائية، الوعي الثقافي، التواصل، القيادة، والمرونة. كما يشمل البرنامج أيضاً ثلاثة أسابيع إضافية من التدريب العملي في مقر المعرض بدعم من خبراء في القطاع.

وسينضم الإماراتيون الشباب لدى تخرّجهم من البرنامج إلى فريق عمل «إكسبو 2020 دبي».

مكانة دبي

وقال بن حاضر: «في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق هدف (استراتيجية السياحة 2022-2025) لتعزيز مكانة دبي، لتصبح الوجهة الأكثر زيارة على مستوى العالم، فإننا ندرك تماماً أهمية تأسيس كوادر وطنية مؤهلة، والعمل على زيادة أعداد الإماراتيين في الوظائف التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع زوار دبي في مختلف أنحاء المدينة».

وأضاف أنه «لاشك وفي إطار استعدادات دبي لاستضافة (إكسبو 2020 دبي) التاريخي، فإن شراكتنا مع (أكاديمية إكسبو) تعكس رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تدريب الشباب الإماراتي، ليس فقط ليصبحوا قادرين على القيام بمختلف المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه فحسب، بل ضمان أن يكونوا جزءاً مهماً من إرث هذا الحدث العالمي».

فائدة كبيرة

من جهته، قال الهاشمي: «لا شك أن تعاون (إكسبو) مع كلية دبي للسياحة، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، سيأتي بفائدة كبيرة في مجال إيجاد قاعدة من أصحاب المهارات والخبرات في هذا المجال».

واشار إلى أن «الاتفاقية الجديدة ستسهم في إعداد الأجيال المقبلة، وتدريبها على الوجه الأمثل على العمل في مجال الفعاليات والأحداث».

برنامج «مضياف»

قالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني، «إن برنامج (مضياف) التابع للكلية قادر على مواكبة الطلب المتزايد على الكوادر الوطنية المؤهلة باستمرار، لاسيما أنه يوفر التدريب اللازم ضمن مسارات سريعة وفي تخصصات متنوعة». بدورها، قالت رئيسة «أكاديمية إكسبو» والتوطين في إدارة الموارد البشرية والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، فاطمة اللوغاني، إن «برنامج (جيل إكسبو) يقدم فرصة فريدة للخريجين من مواطني دولة الإمارات ومواطناتها، للحصول على خبرات في مجال تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، وتدريب سريع على المهارات التشغيلية والقيادية ضمن فريق عمل (إكسبو 2020 دبي)».

• 6 موضوعات يتم التدريب عليها، خلال حصص تدريبية تستمر ثلاثة أسابيع.