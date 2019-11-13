النمسا تقدّم جناحاً غير تقليدي في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وضعت النمسا حجر الأساس لجناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك في حفل أقيم أخيراً بحضور كل من المفوضة الحكومية بياتريكس كارل، والمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مفهوم «الوسطية والتنوع» سيكون حاضراً في الشعار الذي ترفعه النمسا، والذي يميّز مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، إذ سيجمع الجناح المبتكر بين أفضل الممارسات العربية والنمساوية وطرق البناء المبتكرة، لإيجاد توليفة ذكية تعمل على توفير الموارد في مختلف مجالات الحياة الحيوية.

وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، «إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل المفوضة العامة بياتريكس كارل، وكامل فريق العمل في موقع (إكسبو 2020 دبي) خلال مراسم وضع حجر الأساس لجناح النمسا. كما نتطلع قدماً لرؤية جهود النمسا المبتكرة والمثمرة في أعمال البناء تتحقق على أرض الواقع، بينما نتابع مسيرتنا معاً نحو إطلاق (إكسبو 2020 دبي) في أقل من عام، والذي سيكون احتفالاً يُقام مرة واحدة في العمر».

شريك اقتصادي

من جهتها، أكدت المفوضة الحكومية بياتريكس كارل، أن الإمارات والنمسا متساويتان تقريباً من حيث عدد السكان والمساحة، لافتة إلى أن دولة الإمارات هي الشريك الاقتصادي الأهم للنمسا في الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

وأضافت: «تعزّز الترابط الاقتصادي بين البلدين بشكل متزايد، ففي دولة الإمارات، على سبيل المثال، هناك اهتمام بالحلول عالية التقنية التي توفرها النمسا، بما في ذلك الابتكارات في قطاعي البناء والبيئة. ونتيجة ازدياد الاهتمام بالوعي الصحي، فإن قطاع المنتجات الغذائية النمساوية العضوية يتبوّأ مركزاً مهماً، حيث يتم تصنيع المنتجات وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية».

فكرة غير تقليدية

ووفقاً للبيان، فقد قدمت النمسا فكرة غير تقليدية، إذ سيتم جمع 38 شكلاً مخروطياً لتشكل تكويناً جميلاً على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2400 متر مربع. وسيكون ارتفاع هيكل البناء بين 6 و15 متراً، مقطوعة من الأعلى ومغلفة من الداخل بالجص، بفضل استخدام أقدم مواد البناء في العالم، وتوظيف تقنية تبريد ذكية للتهوية مع أبراج الرياح، ولذلك، فإن جناح النمسا سيقدم أجواء مريحة مستوحاة من الطبيعة.

اليوم الوطني للنمسا

ولفت البيان إلى أن المشاركة الأبرز في مشاركة النمسا بـ«إكسبو 2020 دبي» ستكون خلال اليوم الوطني للنمسا في 12/‏‏‏11/‏‏‏2020. ففي هذا اليوم، ستقدم النمسا إلى جمهور «إكسبو» الدولي بعض العادات المحلية، إضافة إلى أعمال فنية وثقافية متعددة.

وسيأخذ جناح النمسا، الزوّار، من خلال سلاسل مكانية مذهلة، في رحلة ملهمة من الاكتشاف والتي تجمع بين التجارب الحسية والرقمية في كيان متناغم.

ومن المنتظر أن يوجد جناح النمسا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص، وهو يقدّم الأفكار والرؤى حول الموضوعات التي تمسّ مجتمعنا في العصر الراهن. وستقوم 100 شركة نمساوية بتنفيذ أعمال تصميم وبناء جناح النمسا ضمن «إكسبو 2020 دبي»، في وقت سيتم تمويل المشاركة من قبل الوزارة الاتحادية للرقمنة ومواقع الأعمال (BMDW)، والغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية (WKÖ).

برنامج ثقافي موسّع وفعاليات موسيقية

ستحتفظ النمسا بمساحة عرض خاصة بها للمبادرات المبدعة والحلول الملهمة من النمسا، إذ سيتناول برنامج عمل المشاركة النمساوية الموضوعات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد والشباب والسياحة، تلك القضايا العالمية للوقت الراهن والمستقبل.

وسيكون هناك برنامج ثقافي موسّع مع معارض وفعاليات موسيقية. ومن المنتظر أن تتيح الفعاليات المختلفة على غرار المحادثات أو المناقشات أو المعارض، بالتعاون مع الأجنحة الأخرى، الفرصة، لإجراء مناقشات عبر التخصصات والحدود بين الدول، والإشارة إلى سيناريوهات مستقبلية ملموسة، والابتكارات الحالية التي تلقى استحساناً واسعاً.

100 شركة ستنفذ أعمال تصميم وبناء جناح النمسا.

النمسا ستقدّم عاداتها المحلية وأعمالاً فنية وثقافية متعددة.