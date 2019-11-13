جناح الصين.. مزيج بين ثقافتين وتكنولوجيا حديثة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يكون جناح الصين واحداً من أكبر الأجنحة في «إكسبو 2020 دبي» بمساحة تبلغ 4636 متراً مربعاً.

ويرمز الجناح الذي يقع في «منطقة الاستدامة»، للأمل والمستقبل المشرق، ويقوم تصميمه على المزج بين الثقافتين الصينية والغربية، مع التركيز على الثقافة الصينية التي تُشكل جوهره وتعود إلى 5000 عام. وسيعرض الجناح ثقافة الصين المتنوعة، وتاريخها الطويل من خلال الجمع - بأسلوب فني - بين العناصر التقليدية الصينية، والتكنولوجيا الحديثة.

كما سيبرز الجناح الدور القيادي الذي تلعبه الصين في التكنولوجيا، ومشروعات البنية التحتية التي تشمل مبادرة الحزام والطريق، والجيل الخامس من الاتصالات، والمركبات ذاتية القيادة القادرة على تبادل البيانات واتخاذ قرارات معقدة، إضافة إلى أكبر قمر اصطناعي للاتصالات اللاسلكية في العالم، لكشف أي مؤشرات على وجود حياة خارج كوكب الأرض.