«تنظيم الاتصالات»: 20% انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بأن عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة انخفض بنسبة 20.2% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الهجمات انخفض إلى 296 هجمة خلال الفترة من يناير 2019 إلى أكتوبر الماضي، مقابل 371 هجمة خلال الفترة نفسها من عام 2018، مشيرة إلى أن 114 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، و136 هجمة متوسطة، والبقية هجمات ضعيفة ومحدودة التأثير.

وأضافت أن عدد الهجمات خلال أكتوبر الماضي وصل إلى 20 هجمة، مقابل 22 هجمة في أكتوبر 2018.وحذّرت الهيئة من مشاركة بيانات الموقع الجغرافي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما عند مشاركة الصور.