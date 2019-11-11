«دناتا للسفريات» تطلق صحيفة «ديلز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «دناتا للسفريات» صحيفة شهرية مجانية في دولة الإمارات، لإطلاع العملاء على أحدث عروض السفر وأكثرها جاذبية في السوق.

وتعد الصحيفة، وهي الأولى لـ«دناتا» التي تحتفل العام الجاري بمرور 60 عاماً على تأسيسها، مصدراً آخر للمعلومات، إلى جانب أكثر من 30 منفذ مبيعات في دولة الإمارات، توفر للعملاء معلومات عن أفضل عروض السفر. ويمكن للعملاء تصفح أبرز عروض «دناتا للسفريات»، بما في ذلك عروض الإقامة المحلية والفنادق والمنتجات بدولة الإمارات، وعروض تذاكر السفر وبرامج الرحلات الدولية، إضافة إلى أبرز الوجهات والعطلات بسعر يقل عن 2000 درهم وبرامج الرحلات متعددة الوجهات.