«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يوسع شبكة شركائه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي شبكة شركائه الاستراتيجيين، عبر توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعروفة اختصاراً بـ«أيوفي»، بهدف تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات بقطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الأسواق الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركة المركز في مؤتمر «أيوفي - البنك الدولي» السنوي الـ14 الذي اختتم أعماله في البحرين، أخيراً. وأوضح المركز في بيان صادر أمس، أنه بموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل المعلومات والمعرفة من خلال التنظيم المشترك للفعاليات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «هذه الشراكة ستصب في مصلحة قطاع التمويل الإسلامي بشكل خاص، نظراً لكون الجهتين تجمعهما أهداف مشتركة».