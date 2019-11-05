اقتصادية عجمان تضبط أحبار طابعات مقلّدة بقيمة 3 مليون درهم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن ضبط 17,608 قطعة مقلدة من الأحبار الخاصة بطابعات الحاسب الآلي، بقيمة سوقية بلغت 3,028,466 درهم، واتخذت الدائرة كافة الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة الواقعة في منطقة الجرف الصناعية، وذلك انطلاقاً من دورها في رقابة أسواق الإمارة بما يضمن حماية العلامات التجارية وحقوق المستهلكين، وحرصاً على مواجهة الممارسات السلبية وتعزيز الالتزام التجاري في الإمارة.

وبهذا الشأن قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك عبدالله بن ناصر النعيمي " تواصل اقتصادية عجمان جهودها في التصدي للممارسات السلبية التي قد يتجه إليها البعض من أجل تحقيق ربح سريع من خلال تداول وبيع السلع المقلدة دون الاهتمام بالضرر الذي يقع على أصحاب تلك العلامات التجارية وعدم الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في الدولة لتنظيم تلك الحقوق، لذا تقوم إدارة الرقابة وحماية المستهلك بتنفيذ حملات توعوية وتفتيشية منظمة على مدار السنة، من أجل مكافحة الغش التجاري وتعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة في الإمارة".

وأهاب النعيمي بالمستهلكين وأفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري قد تصادفهم أثناء شرائهم للمنتجات وبالتالي عليهم التواصل مع إدارة الرقابة وحماية المستهلك من خلال مركز عجمان للاتصال عبر الرقم 80070 أو زيارة الدائرة لتقديم البلاغ في حال رصد مخالفات أو بضائع مقلدة في السوق، حيث ستقوم الإدارة بالإجراء اللازم بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

من جهته قال مدير قسم مكافحة الغش التجاري حسن علي الشحي " قمنا بضبط الأحبار المقلدة بناءً على شكوى وردتنا من إحدى العلامات التجارية، حيث تتيح الدائرة لأصحاب العلامات التجارية إمكانية تقديم شكوى عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، وذلك عند رصد أي منشأة تقوم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال إنتاج بضائع مقلدة، حيث تسهم هذه الخدمة الذكية في تسهيل إجراء الشكوى، وتأتي هذه الضبطية استمراراً لجهود الدائرة في حماية حقوق العلامات التجارية والمستهلكين، من خلال إعداد وتنفيذ خطة سنوية للتفتيش، كما تمثل هذه الضبطية عاملاً مهماً لردع المنشآت المخالفة، وتعزيز الالتزام بالقانون في أسواق الإمارة".