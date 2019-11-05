جناح إسبانيا يستعرض علاقاتها التاريخية بالعالم العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُعد جناح إسبانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ساحة بلدة صغيرة للراحة والتسوق وتذوق الطعام الإسباني.

ويقع الجناح الذي يستعرض علاقات إسبانيا التاريخية بالعالم العربي، في منطقة الاستدامة، تحت موضوع «الناس والأماكن».

ويضم الجناح مساحة عرض تحت الأرض متصلة بالمساحات العامة المفتوحة.

كما أنه مبنيّ من مواد يمكن إعادة استخدامها تشمل الخشب والحديد.

ويقدم الجناح الإسباني تجربة في غاية التنوع في أجواء فريدة من الابتكارات والتاريخ إلى التنوع الحيوي وزراعة الأعضاء.

وتسمح البنية المخروطية للتصميم بتدفق الهواء لتبريد أجواء المبنى طبيعياً، بينما يتعرف الزوّار على التأثير العربي والإسلامي في إسبانيا على امتداد ما يقرب من 800 عام شهدت ازدهار العلوم والآداب والفنون.