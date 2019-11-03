4.2 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في 3 أشهر

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أفادت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية (مبيعات ورهونات) بالإمارة، بلغت 4.2 مليارات درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتة إلى أن الخليجيين استحوذوا على 83.3% منها.

وأوضح المدير العام للدائرة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، أن عدد المعاملات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، وصل إلى أكثر من 14.9 ألف معاملة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 11.3 ألف معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 31.4%.

وبين الشامسي أن أبرز المعاملات شملت 646 معاملة بيع، و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم، بينما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع وصل إلى 9.5 ملايين قدم مربعة.

وذكر الشامسي أن الإمارة استقطبت مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث من عام 2019، موضحا أن قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 3.5 مليارات درهم بنسبة وصلت إلى نحو 83.3% من إجمالي قيمة الصرفات، في حين وصلت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى إلى أكثر من نحو 700 مليون درهم.

وبالنسبة لمعاملات البيع، حسب نوع العقار، قال الشامسي إن المعاملات السكنية استأثرت بالحصة الأكبر، بنسبة وصلت إلى 64.4% من إجمالي عدد المعاملات، تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9%، فيما استحوذت المعاملات التجارية على 13.8%، وحلت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة 3.9%.

وأوضح، أن أعلى منطقة في عدد التداولات بالإمارة، كانت منطقة الخان في مدينة الشارقة بواقع 127 معاملة بيع، فيما سجلت في منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداولات بـ253 مليون درهم.

وأكد الشامسي أن إمارة الشارقة أصبحت ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما أسهم في نمو القطاع.