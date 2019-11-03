«إكسبو» يضيف عامل جذب إلى سوق العقارات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مؤسس ورئيس مجموعة «بانثيون»، كالبيش كيناريوالا، إن معرض «إكسبو 2020 دبي» يضيف عامل جذب إلى سوق العقارات في الإمارات، ويختبر اللاعبين الرئيسين بالسوق في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع العقارات، كما يضيف زخماً شديداً من وراء تنظيم هذا الحدث الذي يعدّ واحداً من أكبر الفعاليات العالمية.

وأضاف كيناريوالا، في بيان أمس: «يعزّز (إكسبو 2020) من الثقة بالأعمال التجارية للمستثمرين العقاريين، ويعزّز من الطلب في السوق. كما نشهد تزايداً في أعداد المهنيين والخبراء الذين أخذوا يقيمون في الإمارة، وذلك لدعم الأعمال التحضيرية للمعرض. فيما تستعد جميع القطاعات الأساسية، بما في ذلك الطيران، والسياحة، وتجارة التجزئة، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، لاستثمارات جديدة ستنشط الاقتصاد في نهاية المطاف».

وتابع: «يتوقع لاعبو السوق طلباً إضافياً وارتفاعاً في قيمة رأس المال، خلال وبعد المعرض الأكبر في العالم، الذي من المتوقع أن يجذب 25 مليون زائر دولي، حيث ستتاح لهؤلاء الزوار كذلك الفرصة للتفكير في إمكانية الانتقال والإقامة في الإمارات، خصوصاً في دبي».

وبيّن أن «الشروط الميسّرة لشراء العقارات والتسهيلات التي يقدمها المطوّرون ستساعد في جذب سكان جدد إلى الدولة خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أنه ستكون للمعرض إمكانية توفير آلاف فرص العمل وتحفيز الاستثمارات، لاسيما في قطاع العقارات. وسيحفز التركيز الحالي لمطوّري العقارات على تقديم عروض تنافسية، من خلال خطط الدفع السهلة، والمزيد من الناس على الاستثمار في منازلهم الخاصة، ما يسهم في أن تصبح السوق العقارية المحلية واحد من أكثر القطاعات العقارية تنافسية، والذي تتشكل فيه قيمة طويلة الأجل لمشتري ومستثمري العقارات.