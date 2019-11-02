«إكسبو 2020» يدعم نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 25%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «صن سيت» للضيافة، المجموعة المتخصصة في الاستثمار وتأمين خدمات الإدارة في قطاع الضيافة، أنطونيو غونزاليس، إن «هناك مؤشرات تدل على نمو قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة المقبلة، وتحديداً بداية العام المقبل بنسبة تراوح بين 15 و25%، وذلك بفضل الديناميكية التي تتمتع بها سوق الإمارات، وبدء العد التنازلي لمعرض (إكسبو 2020)».

وأضاف: «تخطط المجموعة لدخول عالم الفنادق الصغيرة (بوتيك)، لتلبية احتياجات السوق وضيوف الإمارات خلال فترة المعرض، ونحن نخطط أيضاً لافتتاح مطاعم جديدة، فقطاع الضيافة والأغذية والمشروبات في دبي قطاع حيوي، ومدعوم من خلال مبادرات الحكومة المتنوعة، الأمر الذي يفسح المجال أمام التوسع المدروس، والمبني على خبرة كبيرة بالسوق، وبذلك يرتفع عدد منشآت المجموعة من 16 إلى 24 منشأة».

وتابع: «نسير بخطى ثابتة، ونواصل تسريع عملية التوسّع في الشرق الأوسط لتعزيز أعمالنا، وتعتبر السوق الإماراتية من ضمن خطط التوسّع الأساسية للمجموعة، حيث نفتتح منافذ أطعمة ومشروبات جديدة في دبي، ونعتزم إدخال علامات ضيافة جديدة، وافتتاح منشآت ترفيهية خلال عام 2020».

وكانت المجموعة قد أعلنت، أخيراً، عن تعيين دونا بنتون كمساهمة وعضوة في مجلس إدارة المجموعة. وتعتبر بنتون إحدى أبرز الشخصيات في قطاع الأعمال بدولة الإمارات، وهي معروفة بتأسيسها شركة «إنتيرتينر» عام 2001، وأطلقت عام 2013 تطبيقها على الهاتف الجوال، لمواكبة التطور التقني والتكنولوجيا في أعمالها.

من جانبها، قالت دونا بنتون: «أنا متحمسة لانضمامي إلى مجموعة صن سيت للضيافة كعضوة في مجلس الإدارة، والتي تشهد اليوم نمواً وتوسعاً وزيادة في الأرباح، وتسعى المجموعة دوماً إلى جلب أشهر علامات المطاعم والضيافة العالمية إلى المنطقة، وأسست العديد من الوجهات والمنتجعات الشاطئية». وكانت المجموعة قد سجلت أداءً مالياً قوياً، في الربع الثاني من 2019، محقّقةً نمواً كبيراً، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018.

- ديناميكية سوق

الإمارات، وبدء العد

التنازلي لـ «إكسبو»،

يدعمان نمو القطاع.