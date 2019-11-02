جناح فنلندا «غطاء الثلج».. خيمة عربية من الجليد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تمثل الواجهة الخارجية لجناح فنلندا خيمة عربية مصنوعة من الجليد، ما يستحضر المناظر الطبيعية الجليدية الاسكندنافية، ويجمع الشمال الفنلندي البارد بالبادية العربية، ويستلهم طبيعة بلد الـ1000 بحيرة.

ويحمل جناح فنلندا في «إكسبو 2020 دبي» عنوان «غطاء الثلج»، وهو تصميم مستوحى من الغطاء الأبيض، الذي يكسو الطبيعة الفنلندية خلال فصل الشتاء.

فعند الاقتراب من المدخل، يشعر الزائر بأنه على وشك دخول خيمة عربية، لكن بنسيج ثلجي أبيض. أما التصميم الخشبي الداخلي، فيحاكي الخلجان العميقة التي تشتهر بها فنلندا، ليقدم للزوار ملجأً ظليلاً وبارداً. ويدمج الجناح عناصر تصميمية مستوحاة من الطبيعة والابتكارات الفنلندية، مع أخرى مستمدة من الثقافة العربية. ويركز الجناح، الذي يقع بمنطقة «التنقل» على التبادل الثقافي بين الشعوب، وقرب فنلندا وشعبها من الطبيعة، وعلاقتهما بها ضمن إطار الشعار الرئيس لـ«إكسبو»: «تواصل العقول وصنع المستقبل». ويستوحي الجناح محتواه المبتكر ومعروضاته من نقاء الطبيعة والبحيرات والغابات والطاقة النظيفة التي تشتهر بها فنلندا، وسعيها لتوفير حلول مستدامة في مختلف المجالات، وقدراتها في قطاعات الاستدامة والتقنية والسياحة.

وأُسند مشروع التصميم والإنشاء إلى فريق يضم خمس شركات من فنلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات، مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، لتحويل تصوّر الجناح إلى واقع.