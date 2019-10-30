«إسعاف دبي» تستعد لـ «إكسبو 2020 دبي» بـ 1500 مُسعف ميداني

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بأنها وضعت خطة شاملة للاستعداد لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تشتمل على سيارات إسعاف حديثة، وإنشاء نقاط إسعافية جديدة، وإعداد نحو 1500 مسعف ميداني، والوصول بزمن الاستجابة للبلاغات إلى ثلاث دقائق، حداً أقصى.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ إعلان فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، فقد تم تشكيل فريق برئاسة المدير التنفيذي، يضم جميع الوحدات التنظيمية، إضافة إلى عمل دراسة شاملة لمتطلبات المعرض من مسعفين، وسائقين، ومركبات، ومعدات طبية.

فريق واحد

وأكدت «إسعاف دبي» أنه تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين مثل شرطة دبي، وهيئة صحة دبي، والدفاع المدني، للعمل كفريق واحد، وبشكل متكامل، لتقديم خدمات مميزة غير مسبوقة، من شأنها توفير أكبر قدر من الأمن والأمان، إضافة إلى التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لاستقبال المرضى القريبين منها لسرعة تقديم العلاج اللازم.

وأضافت أنه تم التنسيق وعمل اجتماعات دورية مع بعض الشركات العاملة في موقع الحدث، وتنفيذ برامج ميدانية مستمرة، فضلاً عن عمل خطة شاملة للأزمات والكوارث والإخلاءات.

«نقاط إسعافية»

كشفت «إسعاف دبي» عن إعداد مشروع «النقاط الإسعافية» في المناطق القريبة من فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، حيث يتم العمل على بناء ثلاث نقاط إسعافية إضافة إلى المبنى الرئيس، وذلك بالتنسيق مع الشركة المشرفة على «إكسبو»، مؤكدة أن خدمات المؤسسة ستكون عامل إبهار رئيساً ضمن فعاليات المعرض.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تعمل على استقطاب 1500 متطوع للعمل كمسعف ميداني، خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من الجنسيات كافة، بهدف توفير مسعفين بكافة اللغات لخدمة زوار المعرض، مشيرة إلى أنها ستخضع المتطوعين لدورات تدريبية مكثفة، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في العمل الإسعافي. وقالت إن من شأن هذا العدد الوصول إلى المرضى وراغبي الخدمات الإسعافية في أقل من ثلاث دقائق.

أجهزة حديثة

وذكرت المؤسسة أنها وقّعت اتفاقية مع إحدى الشركات لتوريد 200 جهاز إنعاش قلبي، لوضعها في أهم المواقع الحيوية في «إكسبو 2020 دبي»، وتدريب المعنيين كافة على استخدام الأجهزة، إضافة إلى توقيع اتفاقات مع المستشفيات الخاصة، لضمان استقبال الحالات، والتعاون مع المؤسسة، خصوصاً المستشفيات القريبة من موقع الحدث.

استعداد كامل

وأكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وجميع الشركاء مستعدون تماماً للحدث الكبير، ويتم التنسيق لتحقيق النتائج المرجوة، إذ شكلت المؤسسة فريقاً بقيادة المدير التنفيذي وعضوية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأصحاب الاختصاص، كما تم إعداد خطة استراتيجية وخطط تنفيذية، ووقّعت اتفاقية تعاون وتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في «إسعاف أبوظبي»، سعياً منهما إلى تقديم خدمات متميزة، وتعزيز الاستعداد والجاهزية لمزيد من التعاون والتنسيق لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والقدرات في الفعاليات الكبرى، وفق أحدث المعايير العالمية في خدمات الطب الطارئ، كما وضعت معايير مشتركة للتدريب المستمر للكوادر البشرية وتطوير مستواها بما يتلاءم مع أحدث المعايير العالمية، وتعزيز عملية التبادل المعرفي في مجال الخدمات الإسعافية.

«مدينتي تسعفني»

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مبادرة «مدينتي تسعفني» التي تستهدف الوقاية من أمراض القلب، ورعاية مرضى القلب الحاليين، والمساهمة في إنقاذ حياتهم عن طريق تسليم جهاز الإنعاش القلبي الرئوي الآلي للدوائر الحكومية، وبعض الجهات الخاصة، ليكون المعنيون مستعدين للتدخل السريع، وإنقاذ من يتعرض لنوبة قلبية أو توقف عضلة القلب.

تطوير أنظمة العمل الميدانية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، إن المؤسسة قامت في إطار الاستعدادات الكبيرة للحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» بتطوير أنظمة العمل الميدانية في حالات الطوارئ والأزمات، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية، من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، في ما يخص الوقاية من الأزمات والكوارث والتعامل، وحسن إدارتها بحرفية عالية، وفق طبيعة ومستوى المخاطر، إضافة إلى التنسيق المشترك لإجراء التجارب والتمارين العملية، لتحقيق الانسجام، وتكامل الأدوار من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من المعدات والآليات الحديثة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

• 3 نقاط إسعافية سيتم بناؤها، إضافة إلى المبنى الرئيس، بالتنسيق مع الشركة المشرفة على «إكسبو».

• توفير مسعفين بكل اللغات لخدمة زوّار المعرض.