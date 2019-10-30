«الاتحادية للضرائب»: إضافة 997 سلعة جديدة إلى «الانتقائية»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنه بعد قرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، فإنه من المستهدف أن يصل عدد السلع الجديدة المشمولة بالضريبة، حتى وقت تطبيق المرحلة الثانية منها، في الأول من ديسمبر المقبل، إلى 4000 سلعة، مشيرة إلى أنه تمت بالفعل إضافة 997 سلعة جديدة.

وقال المدير العام لـ«الاتحادية للضرائب»، خالد البستاني، خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة أمس، إن إجمالي عدد السلع المدرجة في الضريبة الانتقائية سيصل إلى 13 ألف سلعة، متضمناً قائمة السلع السابقة، والبالغ عددها 9000 سلعة.

وأضاف البستاني أنه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ، فإنه سيتم تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي، موضحاً أنه بدءاً من تاريخ التطبيق المقرر في الأول من ديسمبر 2019، سيكون الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ 40 فلساً لكل لفة سيجارة (سيجارة واحدة)، بحيث يكون الحد الأدنى للضريبة الانتقائية ثمانية دراهم للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة، كما أن السعر الانتقائي لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة سيكون 10 فلوس، إذ إن كل عبوة وزن 250 غراماً سيكون عليها 25 درهماً.

وذكر البستاني أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير تطبيق يمكّن المستهلك من فحص السيجارة عن طريق «الباركود»، للتأكد من كونها منتج أصلي أو مقلد، مشيراً إلى أن التطبيق قيد التجربة حالياً، على أن يتم إطلاقه، والإعلان عنه نهاية العام المقبل.

العلامة المميزة

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن نظام العلامة المميزة الذي تم تطبيقه على منتجات التبغ، إلكتروني في جميع مراحله، حيث يتتبع النظام المنتج منذ لحظة صناعته في المصنع إلى وقت دخوله أسواق الدولة، مشيراً إلى أن هذا أعطى فرصة للهيئة لمراقبة الأسواق.

• 40 فلساً للسيجارة، الحد الأدنى للسعر الانتقائي.