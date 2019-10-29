انخفاضات في أسعار البنزين نوفمبر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مواقع شركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، «ايه بلس 91»، انخفاضات جديدة بقيمة تراوح بين 3 و 4 فلوس للتر الواحد اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، فيما سجلت أسعار الديزل تراجعا بقيمة 3 فلوس للتر، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسة 5%.

وأوضحت الشركات عن تسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً من 2.24 درهم خلال أكتوبر الجاري إلى 2.20 درهم في نوفمبر المقبل بتراجع يبلغ أربعة فلوس، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.12 درهم إلى 2.09 درهم، بانخفاض قيمته ثلاثة فلوس، وانخفض سعر لتر البنزين «ايه بلس 91»، من 2.05 درهم إلى 2.02 درهم، بتراجع قيمته ثلاثة فلوس.

وسجل سعر لتر الديزل انخفاضا من2.41 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.38 درهم اعتباراً من بداية نوفمبر المقبل، بتراجع قيمته ثلاثة فلوس.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.