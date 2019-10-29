«ديوا»: «ويتيكس 2020» في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة ستنظم الدورة 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» من 26 إلى 28 أكتوبر 2020 في موقع «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن الهيئة شريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي».

وقال الطاير في بيان صادر عن الهيئة أمس، إن «ويتيكس» رسّخ مكانته كأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم والأكبر من نوعه في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة، والبيئة، والنفط والغاز، والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، حتى أصبح منصة مهمة تجمع العارضين والزوّار مع خبراء ومختصين وصناع قرار ومستثمرين في هذه القطاعات الحيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها.

وأضاف أن معرضي «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» اللذين نظمتهما هيئة كهرباء ومياه دبي من 21-23 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الدورة السادسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» في دبي، حققا نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوّار والمشاركين، إذ استقطبا 2350 شركة عارضة من 55 دولة، و38 ألفاً و718 زائراً من أنحاء العالم.

38.7

ألف زائر لـ«ويتيكس 2019».