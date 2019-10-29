جناح تايلاند.. «أكاليل الزهور وحفاوة الضيافة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يستلهم جناح مملكة تايلاند في منطقة «التنقل» بـ«إكسبو 2020 دبي» تصميمه من إكليل الزهور التقليدي الذي يرتديه أهلها ترحيباً بالزوّار. ويرمز إكليل الزهور إلى حفاوة الضيافة، والحظ السعيد، والاحترام لدى الشعب التايلاندي عند استقبال الضيوف.

ووفقاً لـ«إكسبو 2020 دبي»، سُيوظَّف هذا الرمز في تصميم شعار الجناح، فضلاً عن كونه العنصر الأساسي في تصميمه الهندسي؛ حيث تتضافر الأزهار مع بعضها بعضاً لتنسج هيكل الجناح الذي يبدو كأنه فيض من الأزهار التايلاندية المتفتحة. في حين يعرض المبنى ستاراً من الزهور المجدولة يدوياً، والذي يعبر بدوره عن حرفة يدوية تقليدية في تايلاند.

ويستحضر تصميم الجناح العناصر الأبرز في فن العمارة التايلاندية، مثل السقف مثلث الشكل الذي يحاكي شكل التحية التايلاندية. كما أن زهرة الحظ التايلاندية المعروفة باسم «دوك لاك» توضع عادة في أكاليل الزهور للتعبير عن الحب والحظ في الثقافة التايلاندية.