"أبراج بحيرات جميرا" الأولى في المنطقة بتقنيات ذكية عبر "الجيل الخامس

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت "اتصالات ديجيتال" التابعة لـ "مجموعة اتصالات"، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة، التابعة لحكومة دبي التي تختص بتجارة السلع والمشاريع، تهدف إلى تحويل منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى أول منطقة ذكية ومستدامة مدعومة بأحدث تكنولوجيا الجيل الخامس G5.



وبناء على بنود اتفاقية الشراكة، ستنشر "اتصالات ديجيتال" بشكل شامل الخدمات الذكية عبر أحد أكثر المجمعات السكنية والمناطق التجارية شعبية في دبي، اذ تهدف المبادرة، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها في وقت لاحق من هذا الشهر إلى جعل مركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا، أول منطقة ذكية ومستدامة من نوعها في المنطقة.



وتتماشى الشراكة بين "اتصالات ديجيتال" ومركز دبي للسلع المتعددة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومع استراتيجية دبي الذكية 2021، لجعل مدينة دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض.



وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات، مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، "إن استراتيجية المنطقة الذكية والمستدامة لمركز دبي للسلع المتعددة تدور حول التطبيق الذكي للبيانات والتكنولوجيا لتوفير نوعية حياة أفضل لآلاف المقيمين والشركات في منطقة أبراج بحيرات جميرا."



وأضافت: "وبفضل هذا الدعم التقني من "اتصالات ديجيتال"، سيؤسس مركز دبي للسلع المتعددة لموجة جديدة من الابتكار في دبي، وسيغير بالكامل الكيفية التي نستجيب بها لاحتياجات المجتمع.

وستعمل الحلول الذكية المخطط لها على تسريع حملتنا لتحقيق الاستدامة وتعزيز السلامة وتقليل المخاطر الصحية والتلوث البيئي، علاوةً على توفير بيئة أنظف وأكثر استدامة للجميع."

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات" سلفادور أنجلادا، إننا "نسعى من خلال توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، إلى مساعدة مجتمع أبراج بحيرات جميرا وتحويله إلى أول منطقة ذكية في المنطقة مستدامة ومدعومة بأحدث تكنولوجيا الجيل الخامس G5، وهي خطوة نسعى من خلالها إلى تمكين مجتمع أبراج بحيرات جميرا، وإلى خفض بصمة التلوث البيئي، بالإضافة إلى توفير حلول ذكية ومبتكرة تعمل على تحسين البنية التحتية والنقل وتوفير مرافق عامة أكثر فعالية".



وأضاف أن "مشروع المدينة الذكية هذا يتوافق مع رؤية "اتصالات" واستراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، ومع التزامها الدائم والمستمر بدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي، وكذلك التزامها بتطوير التقنيات الذكية الرائدة والمبتكرة ونشرها في مختلف القطاعات بكافة مناطق الدولة".



وذكر أن "اتصالات ديجيتال" ستطرح في منطقة أبراج جميرا أجهزة وخدمات ومنصات ذكية متطورة لزيادة الكفاءة في المرافق العامة، وترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة الأصول والمباني، كما ستوفر أيضاً حلولاً ذكية فيما يتعلق بمواقف السيارات، وإضاءة الشوارع، وجودة الهواء، والتلوث الضوضائي والأداء البيئي ومراقبة حركة المرور.

يذكر أن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة للمنطقة الذكية والمستدامة مبنية على المدى الطويل على ثلاث ركائز أساسية: الكفاءة التشغيلية، التركيز على العملاء والاستدامة.