«إكسبو 2020 دبي».. 4.38 كيلومترات مربعة من الفعاليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُقام معرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، حيث يتميز الموقع بسهولة الوصول إليه مباشرة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، ومرسى السفن السياحية في دبي، ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

ويشغل موقع «إكسبو 2020 دبي»، الذي تم البدء بتطويره في مارس 2016، مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومترات مربعة، فيما تشغل المنطقة المسوّرة في المعرض نحو كيلومترين مربعين من موقعه، في حين أن 2.4 كيلومتر مربع المتبقية ستضم مرافق ومباني دعم تشمل «قرية إكسبو 2020» المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع المعرض، إضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومساحات تجزئة ومتنزه عام.

الفرص والتنقل والاستدامة

وتشكل الأجنحة الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي» ركيزة أساسية في تصميم مخططه الرئيس، إذ إنها تعكس موضوعاته الفرعية المتمثلة في الفرص، والتنقل، والاستدامة.

وتضم المنطقة المسوّرة أجنحة فردية لكل دولة على حدة، حيث سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والمعارض التي ترغب تلك الدول في تقديمها.

وتضم الأجنحة الثلاثة معارض ومحتويات تفاعلية تستعرض الموضوعات الثلاثة بطريقة ممتعة ومفيدة.

كما يضم كل جناح منها مساحات للأداء، ومعارض للابتكار، وأعمال تركيب فنية، وحدائق خارجية، ومتنزهاً للأطفال وبرنامجاً كاملاً من الفعاليات المخصصة للعائلات.

وتشمل المنطقة المسوّرة أيضاً باقة واسعة من خيارات المطاعم ومتاجر التجزئة، إذ يمكن للزوار تذوق أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم والحصول على تجارب تسوق لا تُضاهى.

جناح الضيافة

يضم الموقع جناحاً واسعاً للضيافة، علاوة على مساحات خاصة للضيافة، ومرافق مزودة بأحدث التجهيزات للمؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى مناطق ترفيهية ستكون متاحة للاستئجار الخاص.

ويقدم معرض «إكسبو 2020 دبي» تجربة فريدة من نوعها على مدى ستة أشهر، إذ سيكون حافلاً بفعاليات تسلط الضوء على الإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات العالمية.

كما أنه يشكل فرصة لإنشاء وتجديد الروابط التي ستتعزز وتتعمق طوال عام 2020 وما بعده، وكذلك لاختبار روعة برنامج الفعاليات المميزة وممارسة الأعمال.

تأسيس الدولة

يتزامن معرض «إكسبو 2020 دبي» مع الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس دولة الإمارات في عام 2021، وهو ما يمثل محطة مهمة في تاريخها العريق. ويهدف المعرض إلى تشجيع الناس على تبني روح الابتكار والارتقاء بها لـ50 سنة أخرى على الأقل.