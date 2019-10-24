472 مليار درهم قيمة أسهم المواطنين في «أبوظبي المالي»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن قيمة الأسهم، التي يمتلكها المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 472 مليار درهم، بنمو نسبته 5%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 449.7 مليار درهم.

وبين «السوق» أن حصة المستثمرين الإماراتيين وعددهم، تعد الأكبر بين بقية الجنسيات.

وأوضح أن عدد المستثمرين من أفراد ومؤسسات سجل نمواً نسبته 29%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، موضحاً أن عدد المستثمرين بلغ، بنهاية سبتمبر الماضي، 3768 مستثمراً من الأفراد، منهم 67% مواطنون ومؤسسات إماراتية، بما يعادل 2528 فرداً ومؤسسة.

وأضاف السوق، في تقرير الأداء عن الثلاثة أرباع الأولى من 2019، أن قيم التداول بدورها سجلت نمواً ملحوظاً بلغ 49.6%، خلال فترة المقارنة، بما يعادل 38.7 مليار درهم، خلال 9 أشهر من 2019، مقارنة مع 25.9 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة تداول الاستثمار الأجنبي بيعاً وشراء 40.1 مليار درهم، مقارنة مع 25.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بنمو نسبته 58.7%، فيما سجل صافي الاستثمار الأجنبي 2.9 مليار درهم، بنمو نسبته 111%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 1.4 مليار درهم.

3768

مستثمراً من الأفراد،

67% منهم

مواطنون، بنهاية

سبتمبر الماضي.