«جمارك دبي»: تأجير 60% من أجنحة معرض «واحة السجاد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت جمارك دبي، الجهة المنظمة لمعرض «واحة السجاد»، تأجير 60% من مساحة الأجنحة المتوافرة من أصل 3500 متر مربع، المساحة الإجمالية للمعرض، وتستمر الدائرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض، الذي سيقام لأول مرة بمنطقة «مارينا ميناء راشد» لمدة 47 يوماً، خلال الفترة من 5 يناير وحتى 16 فبراير 2020، والذي يتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وقالت نائب رئيس لجنة واحة السجاد في جمارك دبي، مريم الشامسي: «في إطار الاستعدادات للدورة الـ25 من معرض واحة السجاد 2019، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من تجار السجاد، لإطلاعهم على الأجنحة المتوافرة بالمعرض، والمقدر عددها بـ34 جناحاً، مع مناقشة آلية حجز الأجنحة، وذلك لضمان مشاركة قوية ومتميزة من التجار، حيث تم تأجير 13 منصة حتى الآن، إذ تبلغ مساحة كل منصة 60 متراً مربعاً». ولفتت إلى أن الدورة الحالية من معرض واحة السجاد ستكون مميزة، حيث مرور ربع قرن على تنظيمه، إذ تزخر الواحة هذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ومفاجآت خاصة للزوار، مشيرةً إلى أن جمارك دبي تسعى، من خلال المعرض، إلى فتح أسواق جديدة، واستقطاب مصانع السجاد الوطنية في الدولة، للمشاركة هذا العام.

مريم الشامسي:

«(جمارك دبي)

تسعى، من خلال

المعرض، إلى فتح

أسواق جديدة».